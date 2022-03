"Estamos cansados de tener que trabajar como leones y que solo nos dé para un plato de comida"

Los transportistas cántabros cumplen este lunes la octava jornada de huelga indefinida como medida protesta por los altos precios de los carburantes. Los paros estan provocando problemas de abastecimiento en muchas industrias de la región pero los camioneros insisten en que no pueden aguantar más los precios del gasoil que les están arruinando.

Por eso van a mantener los paros de forma indefinida. Este lunes varios centenares de ellos han participado en una larga marcha que se ha iniciado en el poligono de Raos y que ha discurrido hacia Torrelavega. Todos insisten en que esta no es una huelga política. Son padres de familia y trabajadores que piden ayuda para subsistir.

César reconoce que las cosas "están muy mal. Si no toman soluciones pues seguiremos parados. No se puede trabajar perdiendo dinero", asegura. En la misma línea habla Sergio, autónomo y padre de familia. Además de los precios del gasoil, se esta reivindicando la modificacion de precios, o la jubilación a los 60 años. "Un hombre con 65 años no puede estar conduciendo por ahí. Los políticos se lo han tomado a risa hasta que ha explotado todo", concluye.

Huelga indefinida

La huelga está provocando ya problemas en algunos sectores económicos pero algunos lamentan que no este secundada por todas las organizaciones como reconoce Manuel. Él es un conductor de tercera generación y asegura que todo ha empeorado en este sector del transporte.

"Estamos candados de tener que trabajar como leones y que solo te dé para un plato de comida. En los confinamientos no paramos y no es justo que ahora se nos sacrifique con impuestos, peajes o el gasoil. Los sueldos son los mismos que hace 25 años y los gastos se han multiplicado por cinco".

Todos niegan que sea una huelga politizada o que se les tache como radicales. "No somos fascistas, somos gente obrera que estamos cansados de darlo todo y que nos maltraten", dice Álvaro.

La huelga seguirá si no hay un gesto claro del Gobierno de España a corto plazo.