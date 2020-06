Ya está disponible el Bono Cultura de Santander

El Bono Cultura está disponible desde este lunes a través de los canales de venta de Liberbank. En esta primera fase de la campaña se distribuirán 5.000 unidades, canjeables en quince comercios y espacios culturales y creativos de la ciudad.

Potenciar la compra de productos y servicios culturales continúa siendo el principal objetivo de la campaña, que este año distribuirá un total de 10.000 unidades, repartidas en las dos fases, 5.000 en cada una. El ciudadano pagará 10 euros por un bono que tendrá un valor de 15 y que podrá utilizar en los establecimientos e iniciativas adheridas para adquirir libros (se excluyen libros de texto y material escolar o de oficina), discos, películas en DVD o Blue Ray, entradas para espectáculos en vivo (teatro o música), cine e inscripciones para cursos y talleres culturales y creativos. La campaña, impulsada por el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Santander Creativa estará abierta hasta el 31 de diciembre.

En cada tanda, se podrán comprar cuatro bonos por tarjeta que podrán ser canjeados hasta que termine la iniciativa. Además, los usuarios podrán comprar e imprimir el bono desde casa sin necesidad de ir al cajero. Aunque se podrá usar cualquiera de los canales de venta citados, se recomienda la venta telefónica y online siempre que sea posible.

Dada la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, los comercios podrán sumarse a la iniciativa en cualquiera de las dos fases, siempre que se cumpla con lo establecido en las bases. De este modo, aquellos espacios que todavía no hayan podido abrir al público, podrán beneficiarse en la segunda etapa.

Este proyecto nació en 2015 para dar visibilidad al sector cultural, llevar a públicos y consumidores distintos a los negocios culturales y aumentar la venta de productos y servicios. Desde entonces, el Ayuntamiento y la FSC subvencionan esos 5 euros de diferencia con el fin de fomentar el consumo en el sector y apoyar al tejido local.

¿Dónde puedo usar el bono?

El bono se podrá utilizar en la librería Ediciones Tantín (Camilo Alonso Vega, 10), Estvdio, (Calvo Sotelo, 21 y Avenida Los Castros, 53-C), Carmen Alonso Libros, (Cisneros, 17, bajo), Kattigara (San Luis, 5, bajo), Gil (Hernán Cortés, 23; San Fernando, 62; General Dávila, 258; y polígono Nueva Europa, en El Campón), Némesis, (Gravina, 9, bajo), Más que libros (Alonso 5, bajo ) y Nexus-4 (Madrid, 10).

Además, por primera vez, el bono se podrá usar en Distrito Zero, ubicado en el número 15 de la calle Alonso. La tienda Tipo de la calle Peñas Redondas 14 también se suma a la iniciativa como en otras ediciones y la sala de conciertos Rock Beer The New, situada en el número 15 de esa misma calle.

Se estrena este año otra sala de conciertos, Escenario Santander, en la avenida De la Constitución, 39. El bono servirá en espacios formativos como la Escuela de Doblaje Anselmo Herrero (Enclave Pronillo, General Dávila 129A) y la Escuela de Cerámica Gerardo García (Cisneros, 63), también en el cine Los Ángeles (Ruamayor, 6).