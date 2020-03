Escucha al presidente del Racing: coronavirus, planificación de la temporada 20-21, quién fichó a 'Cali'...

El presidente del Racing, Alfredo Pérez, compareció este martes ante los medios de comunicación para analizar la decisión tomada por el Gobierno Central de que las dos próximas jornadas de Liga, tanto en Primera como en Segunda División, se disputen a puerta cerrada.

Esta medida perjudica directamente al Racing este viernes, ya que debía disputarse a las 21:00 horas un encuentro vital por la permanencia de los cántabros en la categoría; el Racing-Lugo será a puerta cerrada. De momento, el presidente verdiblanco ha tranquilizado a los aficionados que han comprado entradas para el partido: "Se procederá a la devolución de los importes de las entradas, y la forma de hacerlo la daremos a conocer a través de nuestros canales habituales, web y redes sociales. Queremos pedir disculpas a la afición, aunque no sea nuestra culpa. Nos lo ha comunicado el Consejo Superior de Deportes; la seguridad general y la de nuestros aficionados está por encima del deporte". Los socios, que ven cómo por un caso de fuerza mayor el choque ante los gallegos se jugará con las gradas vacías, y por tanto su abono no dará acceso a 21 encuentros en El Sardinero sino 20, también se ven perjudicados. De este asunto Alfredo Pérez no comentó nada.

Pero el presidente racinguista no esquivó las preguntas relacionadas también con la actualidad del equipo, la situación del vestuario ante el coronavirus, el impacto económico negativo que supone que las gradas estén vacías el viernes, o la llegada al cuerpo técnico de 'Cali'; ante la suposición de que su llegada no haya sido marcada ni sugerida por Chuti Molina, Pérez ha asegurado que "el que ficha no es Chuti, es el Racing...".

Escucha la comparecencia al completo pinchando en la imagen.