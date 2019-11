¡Épico! ¡Segundo oro consecutivo para Itziar Abascal en el Mundial de Paddle Surf!

Itziar Abascal sigue haciendo historia para nuestro deporte, y por extensión para el deporte nacional. La deportista santanderina ha conseguido, por segundo día consecutivo, la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Paddle Surf que se está celebrando estos días en El Salvador. Itziar ha finalizado en el primer puesto en la final individual de 5 KM Técnica, en una carrera muy competida durante las tres vueltas del recorrido, finalizando por delante de la japonesa Yurita Mitsui y de la italiana Cornelia Rigatti.

La celebración con el resto del equipo español nada más finalizar la prueba fue muy emotiva, manteando a nuestra gran campeona nada más poner pie a tierra. Una emocionada Itziar valoraba su gran resultado: “Aún no me puedo creer el gran rendimiento y los dos increíbles éxitos que hemos logrado en este Campeonato del Mundo. Este premio va dedicado a Cantabria y España. Es una alegría inmensa por todo el trabajo y esfuerzo que hemos hecho durante meses”. Itziar suma ya 7 medallas mundialistas tras las 2 obtenidas en el ISA World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship 2019 (WSUPPC).

Sobre el desarrollo competitivo de la final, Abascal ha explicado que “ha sido muy competida e intensa, pero gracias a un buen drafting y a una correcta gestión en la rompiente, he podido salir en cabeza a falta de dos boyas y mantener la renta en ese tramo final”.

Itziar Abascal, que se hizo con el oro en relevos en la jornada del martes, ha resaltado “lo bien que se están haciendo las cosas en el equipo español, que va a llevarse un recuerdo histórico de un lugar como “El Sunzal”, un auténtico paraíso de este deporte”.