Enrique Conde sobre la huelga: "Los políticos de ahora son cobardes y lo de los últimos días fue pura comedia"

Las federaciones de Industria de UGT-FICA, CCOO y USO desconvocaron desde las 6.00 horas de este miércoles 22 de junio la huelga general indefinida en el sector siderometalúrgico de Cantabria en su vigésimo día consecutivo, tras aprobar una asamblea de más de un millar de trabajadores el principio de acuerdo sobre el convenio colectivo alcanzado el lunes 20 por la noche con Pymetal, con la mediación del Ministerio de Trabajo. Según el recuento realizado tras una votación a mano alzada, 459 de un total de 701 empleados del sector del metal (un 65% del total) aprobaron el principio de acuerdo del convenio para el periodo 2021-2024.

Pero ahora es el momento de sacar conclusiones y conocer el alcance de este parón en el sector del metal. El presidente de CEOE-CEPYME en Cantabria, Enrique Conde, expuso en "Herrera en Cope" de Cope Cantabria su contundente punto de vista, muy crítico con todos los implicados en este conflicto: gobierno regional, sindicatos y la patronal.

. ¿Cómo valora el final de la huelga?

Las sensaciones que tenemos son agridulces. Por una parte, el hecho de que se haya acabado la huelga es bueno, pero por otra es absurdo todo lo que ha pasado, porque no debería haber existido nunca. Ha hecho un daño terrible a empresarios de Cantabria, a los propios trabajadores y a la propia comunidad autónoma.

. ¿Cuáles serán las consecuencias?

Supondrá un daño irreparable, un palo económico para la región. Es lo peor que nos podría haber pasado después de las diferentes olas de la pandemia. De verdad, es algo que no nos explicamos cómo ha llegado a suceder, y señalamos a la irresponsabilidad de las partes que han estado negociando. Los 20 días de huelga va a afectar a las empresas; alguna va a tener que cerrar, afectará a los puestos de trabajo, a la economía, y sobre todo a la pérdida de confianza en Cantabria, en una comunidad autónoma que se supone tiene unas condiciones de no conflicto laboral. Ahora no será así; ahora mismo, cualquier proveedor verá Cantabria como una región con conflictividad laboral. habrá pérdida de contratos que se estaban actualmente ejecutando, las sanciones que van a caer, y esa pérdida de pedidos se verá reflejado en que en un futuro las empresas se irán a otras de la competencia, que será mucho más seguro para esos clientes.

. Claro, no son solo los 20 días de parón, sino que la falta de confianza hará que los clientes se vayan a otras comunidades autónomas...

Efectivamente. Hay que reflexionar lo que supone de aquí en adelante. En un momento puntual, parar 20 días es una pérdida importante, pero es que ahora mismo los costes en la industria tienen una subida en una año del 40% más caro para hacer un producto. Si te suben un 40%, esa realidad de trabajos contratados se convierten en un verdadero 'harakiri'.

Pero es que es curioso... hablamos de una huelga que no debía haberse convocado nunca. Porque hay que agotar todas las vías de diálogo y aquí no se habían agotado. Venimos de algunas semanas en que se reunían 10 minutos y se levantaban de la mesa... Eso es una verdadera falta de respeto para las empresas y los trabajadores. Estoy convencido de que la asamblea de ayer, si se hubiera producido hace dos semanas, hubiera tenido el mismo resultado. Está claro que los mismos trabajadores, muchos no estaban de acuerdo en hacer la huelga.

Ahora se ha producido y toca estar todos unidos. Levantarse de este golpe, que aparte de económico ha sido un golpe moral importante para las empresas; yo conozco a muchos empresarios que me han dicho que se van a dedicar a 'desemprender', porque después de haber estado luchando 3 años para levantar la economía, que vean que nos estamos pegando un tiro en el pie en la comunidad autónoma, con la importancia que tiene la industria en esta región... Conozco empresas de aquí, de Cantabria, que quieren llevarse sus empresas de la región. Es una pérdida de confianza tal la que hay ahora mismo, por no hablar del tema político, que casi prefiero ni hablar...

. Hable, hable, que no suele tener pelos en la lengua...

Una vez que se plantea esta locura de huelga que no tiene sentido, los gobiernos tienen que actuar y tienen que influir en que eso no siga sucediendo. Y aquí todo el mundo ha sido muy tímido... Si es que la política hoy en día tiene un componente de no atrevimiento y, bueno, de cobardía, lo voy a decir así de claro... Porque es ahí cuando tienen que estar los políticos, cuando hay un problema, y aquí no ha estado ninguno. Y los episodios de estos últimos días para mí han sido pura comedia, porque no creo que fuera necesario que viniese nadie de Madrid para solucionar el problema. Se le ha visto un poco el plumero a los sindicatos en cuanto a sus ideologías... No sé qué ideologías porque la única que debía haber es la de intentar que Cantabria y sus empresas tiren para adelante, que los trabajadores estén a gusto en sus trabajos, y en eso es en lo que estamos las empresas de Cantabria.

La verdad es que es un capítulo que va a sentar una base mala de aquí hacia adelante, y lo que tenemos que hacer es romper esa base y estar todos juntos y tirar hacia adelante. Pero necesitamos que las administraciones sean valientes y tomen decisiones cuando las tienen que tomar. La verdad es que estamos bastante enfadados y cabreados con esta situación.

. ¿Qué es lo que pasa en Cantabria que no sucede en otras comunidades?

Si tiramos de los datos y los acuerdos que se han alcanzado en otras comunidades autónomas, Madrid, Asturias, Cádiz... está claro que con este acuerdo al que se ha llegado era innecesaria la huelga, y mucho más. Es de poca sensatez estar año y medio estar con un convenio caduco y tratar de resolver todo en dos días. Es que es un acuerdo al que se podría haber llegado el primer día, pero qué sentido ha tenido esta huelga... Hay que darle una vuelta y reflexionar sobre el papel de todos los agentes que han estado metidos en esta historia y decir por qué ha pasado lo que ha pasado.