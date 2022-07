Enrique Conde: "No entiendo la protesta de los sindicatos. Las empresas cántabras están en números rojos"

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria Enrique Conde cree que se avecina un "otoño caliente" para las empresas y lamenta que los sindicatos CCOO y UGT hayan acudido a manifestarse frente a su sede este miércoles exigiendo subidas salariales por la inflación.

"Vienen a movilizarse como si la patronal tuviera la llave para bajar el combustible, la energía y el del precio de los materiales" cuando "no está en su mano".

Para Conde este tipo de movilizaciones responden a temas ideológicos y recuerda que los empresarios no están en eso. "Vienen tiempos muy duros que van a exigir muchos sacrificios de todas las partes y se necesita diálogo para salir adelante", ha reiterado.

"A lo mejor hubiera que haber hecho una huelga para que no subiera el combustible o la luz y eso hubiera sido mucho más imperioso que la huelga del metal, pero ahí no vi a los sindicatos protestar por ello", ha aseverado Conde, que ha asegurado tener una "buena relación" con los sindicatos pero "no entiende" las movilización convocada ante la sede de la patronal.

El Presidente de la CEOE ha recordado que las empresas de la comunidad autónoma están, en general, "en números rojos" y cree que, tras el verano, se avecinan "un año y medio o dos muy duros" que van a exigir sacrificios.

Revisión salarial

Conde ha señalado que desde la patronal cántabra "no están de acuerdo, ahora mismo", en que los sueldos tengan que responder al IPC actual, que en junio se situó por encima del 10% puesto que no se sabe dónde estará a final de año.

Según ha dicho, se trata de una inflación que, de momento, es "puntual" porque "no está consolidada" y que se produce por una serie de problemáticas "que no dependen ni de los trabajadores ni de la empresa".

Por ello, y dada la incertidumbre actual, no cree que los convenios colectivos que faltan por firmarse en Cantabria puedan hacerse por una duración de "4 o 5 años", sino que considera que, tal vez, habrá "un poco más cortoplacistas" por lo cambiante de la situación. "De año a año cambia de manera tan grande que no eres capaz de mantener a lo mejor un acuerdo al que has llegado hace dos años o uno", ha dicho.