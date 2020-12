¿Dónde comió el Ministro Illa tras visitar Valdecilla?

El PP ha presentado una docena de preguntas ante la Cámara Regional para conocer todos los detalles sobre la comida que el Vicepresidente del Gobierno Pablo Zuloaga organizó al Ministro Illa tras su visita al Hospital Marqués de Valdecilla la semana pasada.

Según ha denunciado el portavoz parlamentario Iñigo Fernández, Zuloaga, Illa y otras nueve personas comieron en La Filmoteca de Cantabria en un restaurante que se montó para tal fin.

Es imperdonable, ha asegurado Fernández, que tal y como está la hostelería de la región, con sus establecimientos cerradas, el lider del PSOE en Cantabria organnizara una comida para once personas en el interior de un local. Si ellos tenían frio para comer en una terraza, el resto de cántabros también y si ellos pueden montar un restaurante en el iinterior de un local, los hosteleros debieran poder abrir el interior de sus restaurantes desde mañana mismo, ha asegurado el portavoz del PP.

A los actuales goberbabtes hay que exigirles transparencia y responsabilidad. No puede ser que el Ministro de Sanidad lleve semanas llamando a la prudencia y aconsejando no celebrar la Navidad con comidas familiares y él se vaya a comer con once personas. No puede ser que el vicepresidente Zuloaga apoye desde el gobierno regional el cierre de los lacales de hostelería y él monete un comedor en el interior de un local. El vicepresidente y llider del PSOE en Cantabria, ha dicho Iñigo Fernández, tendrá que dar explicaciones de en virtud de qué privilegio pudo organizar una comida como esta en un momento tan complicado como el actual.

Las preguntas presentadas por el Partido Popular serán llevadas al Pleno de la Cámara el próximo 21 de diciembre.