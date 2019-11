Detenido un grupo organizado dedicado al robo en viviendas de Cantabria y País Vasco

La Guardia Civil en el marco de una operación contra el robo en viviendas utilizando técnicas que podían ser consideradas “paramilitares”, ha procedido a la detención de tres varones naturales de Albania como presuntos autores en Cantabria de 13 robos con fuerza en casas de las localidades de Bárcena de Cicero, Junta de Voto y Güemes, investigándose también una treintena de hechos similares en el País Vasco.

Los detenidos responden a las iniciales K.C., E.P y A.M., dos de ellos de 23 años de edad y otro de 25 años, que en la actualidad residían en una habitación realquilada en Barakaldo (Bizkaia). Durante el día estaban establecidos entre los grupos de origen albanés que merodean por los alrededores del puerto de Bilbao, constándoles identificaciones en el interior del mismo.

Estos tres jóvenes a media tarde se reunían para dirigirse a zonas aisladas para supuestamente perpetrar robos en viviendas, no discriminando si estaban habitadas o no, si bien, no se han constatado casos de violencia.

Colaboración policial

Dentro de los intercambios continuos de información que mantiene la Guardia Civil con la Policía Autonómica del País Vasca-Ertzaintza, ambos cuerpos venían investigando a un grupo organizado compuesto por jóvenes naturales de Albania, relacionados con la inmigración irregular para acceder hasta el Reino Unido desde los puertos de Bilbao o Santander, y que a la vez podían tener otras prácticas delictivas como el robo en viviendas.

A finales de septiembre se cometieron seis robos en interior de viviendas situadas en las localidades cántabras de Bárcena de Cicero y la Junta de Voto, así como otros siete en la localidad de Güemes en el término municipal de Bareyo.

Estos robos se perpetraron a primeras horas del día o en la tarde noche, aprovechando en todos ellos la oscuridad. La mayor parte de las viviendas en los momentos de los robos se encontraban sin sus ocupantes en ese momento, salvo dos de ellas que en el momento del robo tenían a sus moradores en el interior, si bien los autores al verse descubiertos emprendieron la huída sin realizar acciones violentas.

Utilizaban técnicas paramilitares

De las investigaciones sobre estos jóvenes se detectó que eran trasladados a zonas aisladas de Cantabria y País Vasco con existencias de chalets, abandonándoles de noche en pleno monte, quedándose a la intemperie.

Utilizaban ropas adecuadas para mimetizarse en el bosque y evitar su detección, comenzando los robos en las viviendas, donde se apoderaban tanto de efectos de escaso valor, como de joyas, dinero y elementos electrónicos.

Al amanecer eran recogidos y trasladados a su lugar de alojamiento con el correspondiente botín logrado durante la noche.

A finales del pasado mes de octubre la Guardia Civil desplegó un operativo en Barakaldo, procediendo a la detención de los reseñados y su puesta a disposición del Juzgado de Santoña.

Se han intervenido diferentes efectos procedentes de los hechos delictivos investigados, ropas de camuflaje, y otros vestigios que están siendo analizados conjuntamente con la Policía Autonómica del País Vasco, por lo que no se descarta el esclarecimiento de otra treintena de robos en esa Comunidad Autónoma, e incluso alguna otra detención.