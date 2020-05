Desmontamos los falsos mitos del tabaco y los fumadores frente al coronavirus

Seguro que a lo largo del estado de alarma y el confinamiento has podido leer o escuchar esta afirmación: “Los fumadores tienen menos riesgo de contraer el coronavirus”. Pues bien, dicha sentencia no solo es errónea, sino que la realidad establece todo lo contrario; el tabaco provoca que los fumadores estén más expuestos a un posible contagio por el movimiento de llevar los dedos a la boca y nariz para fumar. Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad de Neumología de España, lo ha asegurado en Cope Cantabria: “El fumador, las sustancias tóxicas del cigarrillo, dañan las defensas del sistema respiratorio; hay datos que indican que otros virus de la familia del coronavirus afectan con mayor frecuencia a los fumadores. Y lo que sí sabemos del Covid-19 es que los fumadores, cuando padecen la enfermedad, la padecen con un peor pronóstico que los no fumadores. Tienden a ingresar más en las UCIs, y también a fallecer”.

FUMAR EN TERRAZAS O EN COMPAÑÍA

Además, el tabaco supone un riesgo para el resto de las personas que no fuman, sobre todo con la apertura de terrazas al aire libre. Pese a todas las precauciones establecidas (distancia de seguridad y uso de mascarillas) el humo del tabaco supone un riesgo para los demás, no solo por exponer a todo aquel que lo inhale a los agentes tóxicos y cancerígenos propios del tabaco, sino también porque con el humo se expulsan diminutas gotas respiratorias, que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas. “Está demostrado que un mecanismo de transmisión del virus es a través de esas gotitas, invisibles para el ojo humano, cuando tosemos, hablamos, o expulsamos aire. El fumador, en el mecanismo de inhalar humo y después expulsarlo, también realiza y expulsa gotitas respiratorias. Si está infectado, ahí va también el virus. El alcance sería una distancia de 2 metros, no suele sobrepasarlo, y se mantiene en el aire durante varios minutos. Por eso desde la Sociedad de Neumología de España recomendamos que en la época de 'desescalada' no se fume en los lugares abiertos, para así llevar a la mínima posibilidad la expansión de estas gotitas”.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Este domingo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, y diversos estudios indican los 5 factores de riesgo que están empeorando la calidad de vida de los fumadores: Mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias graves como el Covid-19, el sedentarismo agrava los problemas cardiovasculares, están más expuestos a un posible contagio, las situaciones de estrés y ansiedad incrementan las ganas de fumar, y la reactivación de la vida social durante las fases de desescalada acrecienta la tentación de fumar a los que decidieron dejarlo durante el confinamiento. El denominado “condicionamiento clásico” es el causante de que el cerebro asocie el hábito de fumar a determinadas situaciones, como, por ejemplo, salir con los amigos. Por ello, la relajación de las medidas de contención supondrá un gran reto para todos aquellos fumadores que, durante la cuarentena, hayan decidido dar esquinazo a las cajetillas.