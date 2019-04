La huelga prevista a partir del 18 de abril en los servicios de urgencias de Atención Primaria ha sido desconvocada tras el acuerdo que han alcanzado este miércoles la asociación aSUAP y el sindicato ATI, convocantes de los paros, con la Consejería de Sanidad.

Ambas partes han llegado a un acuerdo sobre los horarios que iban a entrar en vigor el 1 de mayo próximo para el personal médico y de enfermería de este servicio, y que fueron el principal motivo de la convocatoria de los paros.

Así, la jornada horaria efectiva de estos trabajadores será de 16.00 a 8.00 horas del día siguiente de lunes a viernes no festivos, en lugar de empezar a las 15.00 horas.

Según el acuerdo, para cubrir el horario de 15.00 a 16.00 horas se establecerá un programa especial de prolongación de jornada que tendrá carácter voluntario.

El sindicato ATI ha informado en un comunicado de la desconvocatoria de los paros, que se produce, según subraya, 48 horas después de haber presentado la convocatoria de huelga y se felicita de que en "tan corto espacio de tiempo" se haya conseguido "lo que el colectivo SUAP venía reivindicando desde hace un año".

En el acuerdo la Consejería de Sanidad se compromete también a evaluar "el déficit de personal" en urgencias de Atención Primaria, en especial del personal celador, así como los problemas de seguridad y las agresiones a estos profesionales "a fin de establecer las medidas precisas para subsanar dichas situaciones".

Sobre los horarios, se especifica que el programa especial para la cobertura de la franja de 15.00 a 16.00 horas consistirá en la atención a pacientes no programados, la atención de la urgencia, a pacientes codificados como no demorables que no hayan sido atendidos previamente y el seguimiento terapéutico de pacientes.

La participación voluntaria en el programa especial tendrá una duración mínima que coincidirá con el ejercicio presupuestario.

En el caso de que el personal médico y enfermero no optará por realizar este programa especial, se asegurará la cobertura en esa franja horaria mediante módulos de jornada complementaria, que tendrán carácter obligatorio, con la remuneración que se establece para las guardias.

También se establecerá un programa especial de prolongación de jornadas para los celadores.

La participación en los programas especiales se abonará en concepto de complemento de productividad variable, en los términos que apruebe el Consejo de Gobierno.

En el caso de los celadores, a elección del interesado y si les necesidades organizativas lo permite, se podrá compensar alternativamente con una libranza.

ATI ha destacado que esta negociación "mitiga la penosidad" que sufren los trabajadores de la urgencia extrahospitalaria