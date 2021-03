"Nos quedamos en la calle sin nada y sin saber a donde ir"

La Policia Nacional ha desahuciado en Santander a una joven que había ocupado una vivienda en la calle San Simón en 2018. Tras 3 años de lucha, el matrimonio que compartía la vivienda con ella, va a intentar recuperar parte de sus pertenencias.

Todo ocurrió en 2018 cuando Manuel y Carmina se quedaron en la calle tras ser ocupada la casa en la que vivian de alquiler. Ahi empezó toda una odisea que les ha llevado a pasar noches durmiendo en el Albergue Princesa Leticia e incluso en la playa.

La joven con la que compartian la casa y con la que reconocen que tenían muy buena convivencia, decidió ocuparla al no tener dinero para pagar el alquiler.

"Pagábamos al dueño cada uno su parte. Un día me preguntó si nos quedábamos de ocupas y yo le dije que no, que no quería problemas", ha contado Manuel a Cope que recuerda ese día como una pesadilla. "Mi mujer y yo fuimos hacer la compra y tardamos un par de horas, cuando volvimos a casa nos había cambiado el bombín, dejándonos en la calle"

Desde entonces el matrimonio lleva tres años viviendo un calvario. "Ella se quedó con nuestras pertenencias. Toda mi ropa, las pastillas de mi mujer, la televisión que acababa de comprar e incluso con mi perro" sigue relatando Manuel, todavía triste al recordar todo lo sucedido.

Desde ese día Manuel y Carmina se vieron en la calle sin nada y sin saber donde ir, teniendo que dormir incluso en la playa. Pidieron ayuda al Ayuntamiento de Santander que les acogió durante 20 días en el Albergue Princesa Leticia , aunque finalmente encontraron una habitación en la que ahora residen.

Denuncia judicial

Durante todo este tiempo intentaron hablar con la joven para que les devolviese todas sus pertenencias. Al negarse tuvieron que comenzar una batalla judicial que únicamente se vió recompensada con 350 euros que el tribunal le obligó a pagar por todas las cosas con las que se había quedado.

En el juicio la acusada negó que hubiesen dejado todos los enseres que reclamaban y que había llevado a un centro de acogida de animales al perro de la pareja.

Por fin el juzgado ha desahuciado a la ocupa aunque ellos no podrán recuperar nada de lo perdido ni volver a su vivienda que ahora ya es propiedad del banco.