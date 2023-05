Resumen en vídeo: El Racing no merece caer derrotado ante el Oviedo, pero es que falló muchas ocasiones de gol

Era un partido intrascendente que se podía vivir con la tranquilidad de haber logrado el objetivo. El Racing se plantaba en Oviedo sin nada en juego, con el objetivo de corroborar su buena temporada realizando un buen encuentro en el Carlos Tartiere tras haber certificado de manera exitosa su permanencia hace una semana en casa ante el Eibar. Los de José Alberto continuarán una temporada más en Segunda División, y afrontaba estas dos últimas jornadas con relajación y con la posibilidad de dar minutos a otros jugadores menos frecuentes.

Es lo que hemos podido contemplar en esta jornada 41 visitando el Carlos Tartiere, con la presencia de hasta cuatro novedades en el once de inicio de los verdiblancos y con un partido de claro dominio para ellos pero con poco acierto. Algo que hizo especial daño a medida que pasaron los minutos en el comienzo, puesto que en apenas veinte minutos los carbayones lograron hacerse con un tanto que, a la postre, se convertiría en definitivo.

Dani Calvo remató de cabeza a la perfección un saque de esquina inapelable, en el que poco pudieron hacer Jokin Ezquieta y el resto de jugadores del Racing. 1-0, tanto para el Oviedo, y toque de atención para un conjunto verdiblanco que, a partir de ese momento, consiguió meterse de lleno en el partido y dominar por completo el choque.

Pasaron los minutos y el marcador no cambió. El Racing no pudo hacerse con el tanto que le diera la oportunidad de continuar con su buena racha, y finalmente acabó cayendo. El Racing "no la enchufó", como dijo el técnico del conjunto cántabro y terminó cediendo los tres puntos en favor de un Oviedo de Cervera que se despide en casa rubricando una gran temporada

"No hemos merecido perder, pero en el fútbol, de poco valen los méritos"

No pudo sacar puntos el Racing, y José Alberto dejó claro en rueda de prensa el motivo, "en esta categoría no se puede perdonar". Eso sí, el técnico asturiano ha elogiado el rendimiento de los suyos, destacando que "el equipo ha estado a máximo nivel", y que lo único que ha faltado ha sido "el resultado".

Con buenas palabras hacia los canteranos y los jugadores que han contado con minutos, José Alberto ha dejado claro que "el mérito vale poco si se conceden goles a balón parado". A pesar de todo, deja claro que "el final de temporada ha sido muy bueno, no hemos dejado de competir".

Con todo ello, los cántabros finalizarán esta exitosa temporada la semana que viene, el domingo a las 16:15 de la tarde ante el Cartagena, poniendo el broche de oro al curso 2022/2023.