Defendida la primera tesis doctoral on-line en la UC durante el Estado de Alarma

La doctoranda de la Universidad de Cantabria Icíar Muñoz Díaz ha defendido la primera tesis que se presenta íntegramente por el sistema de videoconferencia en la UC. El procedimiento ha tenido que ser arbitrado de forma excepcional por la Escuela de Doctorado (EDUC) para evitar la paralización de estas actividades dentro de la actual situación de confinamiento.

Gracias a ello, la doctoranda ha pasado “de la frustración que sentía por no poder presentar un trabajo que llevaba tanto tiempo preparando”, al cancelarse la cita presencial prevista para el 27 de marzo, a “un sentimiento de motivación que me ha acompañado hasta el día de la defensa”. La investigadora muestra su agradecimiento “tanto a la EDUC como al Vicerrectorado de Doctorado y al rector, ya que en muy poco tiempo han hecho realidad algo que parecía muy complejo y me generaba mucha incertidumbre”.

Iciar Muñoz destaca también el papel del tribunal, que le otorgó la calificación de sobresaliente (a la espera de la mención ‘cum laude’), y de su director de tesis, Javier R. Viguri, “quien en un contexto tan complicado ha puesto todo de su parte, haciendo este proceso lo más sencillo posible y consiguiendo que me sintiera cómoda en cada momento”.

Titulada “Herramientas de toma de decisiones ambientales para la evaluación de la movilidad de contaminantes: aplicación a sedimentos, residuos estabilizados y materiales secundarios”, su tesis se enmarca dentro del programa de Doctorado en Ingeniería Industrial: Tecnologías de Diseño y Producción Industrial. Como presidenta del tribunal actuó la profesora de la UC Ana Andrés, y las otras integrantes fueron Pastora Bello, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Araceli Rodríguez, de la Universidad de Cádiz, quien destacó la “calidad de los datos” recogidos por Muñoz en su trabajo.

La tesis aborda los procesos productivos industriales desde el enfoque de la economía circular -que implica minimizar el impacto medioambiental-, aplicando herramientas de toma de decisiones informadas para priorizar o seleccionar alternativas. En concreto, Icíar Muñoz demuestra las ventajas de aplicar herramientas de análisis de datos basadas en redes neuronales, respecto a los análisis estadísticos tradicionales, para evaluar tanto tecnologías como productos industriales, garantizando la objetividad y reproducibilidad del proceso. “La metodología que propongo aplicar no solo es útil en el área del medio ambiente, sino que es extensible a otros contextos”, explica la doctora.

Para ello, ha enfocado su estudio en la movilidad de contaminantes implicada en el uso de la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 (CCS), en la fabricación y uso de materiales secundarios de construcción, y en la obtención y destino de residuos estabilizados mediante procesos de solidificación/estabilización (S/E). Los resultados obtenidos contribuyen a facilitar el proceso de selección y priorización, tanto de ensayos de caracterización de impacto de la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 por potenciales fugas, como de técnicas de caracterización y obtención de materiales de construcción secundarios y residuos estabilizados, debido a la movilidad de compuestos contaminantes en un contexto de economía circular.

Otras tesis a distancia

En principio, la UC reserva la defensa on-line para tesis depositadas antes de que empezara el estado de alarma y otros casos excepcionales en los que la no presentación podría causar un grave perjuicio al doctorando, en línea con lo que están haciendo otras Escuelas de Doctorado de nuestro país. Las próximas tesis que se presentarán por videoconferencia en las próximas dos semanas son las de Pablo Sánchez de Mayo en el ámbito de la Historia Antigua, Ana Martín Vega en Biomedicina, José Ibán Cabrillo en Física, Carlos Cobo en Educación y Vincenzo Cappitelli también en Biomedicina.

Desde su experiencia, Iciar Muñoz desea a sus compañeros mucha suerte: “ya están en la meta”. “Les aconsejo que estén tranquilos. Es normal que surjan temores respecto a temas informáticos, conexiones… pero que no se preocupen, porque hay mucha gente detrás de esto velando por que todo salga bien, como ha sucedido en mi caso”.

La doctora está trabajando actualmente en una empresa privada y destaca que “todo lo que he aprendido durante mi etapa de formación doctoral, lo aplico diariamente a mi trabajo y no tengo duda de que seguiré empleando el método científico y las herramientas que este proceso de aprendizaje me ha aportado”.