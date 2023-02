El PP culpa a Revilla de no enterarse del engaño de los trenes y no hacer su trabajo. "Viven en la inopia".

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que el escándalo de los trenes de cercanías es un gigantesco engaño deliberado del Gobierno de Pedro Sánchez del que Miguel Ángel Revilla no se enteró porque no hace su trabajo como presidente.

“Si hubiera ido a los ministerios tanto como va a las televisiones hoy no estaríamos hablando de este chiste de Gila”, ha afirmado la dirigente popular, quien ha vuelto a advertir de que Cantabria tiene un presidente que no sigue los temas, que no hace que sus consejeros los sigan y que está concentrado en cosas que solo le interesan a él y a su imagen personal, pero no en los graves problemas que afrontan los cántabros todos los días”.

La presidenta ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que ha fijado la posición del Partido Popular ante la reunión de Renfe y Adif con los gobiernos de Cantabria y Asturias prevista para esta tarde, de la que espera que salgan respuestas a un asunto gravísimo en el que todo es opacidad y falta de transparencia, no han dicho la verdad y siguen sin decirla y sin asumir responsabilidades políticas.

Según la dirigente popular, es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez supo hace dos años que había un error en las dimensiones del gálibo de los túneles y que, por lo tanto, no iba a poder fabricar y suministrar a tiempo los trenes previstos, por lo que tiene que aclarar cuándo le alertó la empresa adjudicataria del error, cómo ha podido ocultarlo y mantener durante dos años semejante engaño y por qué desde entonces no se ha avanzado en la solución que ya se conocía y se anuncia ahora.

Críticas al gobierno regional

Pero en su opinión, lo más gordo es que el Gobierno regional no supiera nada y no se enterara de nada, porque es la evidencia absoluta de que Revilla, los consejeros Francisco Martín y Javier López Marcano, y el director general de Transportes Felipe Piña que ahora quieren vender para alcalde de Santander, han hecho seguimiento cero de esta inversión.

“Viven en la inopia y no se enteran de nada porque no hacen seguimiento de nada”, ha dicho, y ha hecho hincapié en que no indagaron, no mostraron ningún interés y se dieron por satisfechos con el simple anuncio de la construcción porque se dejan engañar a gusto si el que engaña es Pedro Sánchez y el PSOE.

Más responsabilidades políticas

Buruaga ha advertido además de que este es un asunto de altísimo nivel político, puesto que la actual secretaria de Estado de Infraestructuras era la presidenta de Adif; el jefe de Gabinete de Ábalos estaba en el Consejo de Administración de Renfe y esta inversión en la red de cercanías en el papeluco.

Por ello, ha advertirlo de que intentar despacharlo con el cese preventivo de unos técnicos o empleados intermedios ajenos a la dirección es poner muy bajo el listón ante semejante estropicio a los cántabros.

Según la dirigente popular, nadie excepto el PRC, que tras pedir ceses al más alto nivel parece haberse quedado conforme, se cree que la responsabilidad sea de los técnicos, porque no es posible que desde que se adjudicó el contrato hace dos años no se haya hecho absolutamente nada y nadie en el Ministerio hubiera preguntado qué estaba pasando.

Sobre las posibles soluciones, Buruaga ha avisado de que eso de que los trenes pueden estar en circulación a finales de 2024 como exige el PRC es un cuento que no se va a cumplir, por lo que el Ministerio tiene que aclarar si va a volver a intentar engañar a los cántabros por un interés puramente electoral de Revilla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, ha pedido al Ministerio que aclare si es cierto que los trenes de cercanías contaban con financiación europea y, si es así, por qué lo ha ocultado.

La dirigente popular ha avisado de que el PP no va a dejar piedra sin remover y no va a tolerar más paripés, opacidad y aspavientos, por lo que la diputada Elena Castillo ya ha solicitado en el Congreso el expediente completo de contratación, las actas de todas las reuniones en las que se haya tratado este asunto y todas las comunicaciones con el Gobierno regional y con la CAF.

Además, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra en el Congreso y el Senado y en la Cámara Baja de los responsables de Renfe y Adif.