Crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Santander. Ciudadanos denuncia deslealtad y bloqueo

Ciudadanos acusa al Partido Popular, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Santander, de deslealtad y bloqueo político. Desde la formación naranja denuncian que los populares incumplen de manera reiterada el pacto de gobierno y que se lo trasladarán en la próxima semana en la reunión de seguimiento del pacto.

Lo que era un secreto a voces se ha hecho público y es que Ciudadanos no está cómodo con su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Santander. Desde la formación acusan a los populares de deslealtad por echarles a la opinión pública en asuntos incomodos como el carril bus, en el que ellos no tienen competencia o apuntarse tantos en propuestas exigidas por ellos en el pacto de gobierno como la bajada de impuestos. "El contraste entre la sensibilidad para decir esto y lo que han explicado intentanto tapar la evidencia por ejemplo de que la muy notable bajada de impuestos ha sido consecuencia de las exigencias de Ciudadanos llevan a provocar un malestar, yo creo que se me nota, porque me parece una postura desleal" expresaba Javier Ceruti, portavoz del Ayuntamiento.

Desde la formación también denuncian sentirse bloqueados y sin margen de maniobra como en la relación directa con los órganos administrativos del puerto o en los plazos para convocar la reunión de seguimiento de la reordenación ferroviaria. Aunque desde la formación no han hablado de ruptura del pacto si aseguran que los incumplimientos del mismo afectan a la continuidad.