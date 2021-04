El Covid confina a la mitad de los consejeros del Gobierno de Cantabria

Ni el gobierno de Cantabria se ha podido librar de la cuarta ola de Covid. Cuatro de los ocho consejeros están confinados aunque pueden teletrabajar.

El acuerdo para garantizar los puestos de trabajo de SEG ha tenido un alto precio para el Gobierno regional. El contacto estrecho con un positivo del comité de empresa mantiene confinados en este momento a la mitad del ejecutivo. La peor parte se la ha llevado el Vicepresidente Pablo Zuloaga que ha dado finalmente positivo y tendrá que estar en cuarentena los próximos días.

Mientras tanto Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano que también estuvieron en las negociaciones con la empresa han dado negativo en el primer test pero seguirán confinados unos días más como establece el protocolo Covid.

La última en sumarse a la cuarentena ha sido la consejera de economía María Sánchez al haber estado en contacto directo con Zuloaga.

De esta forma la mitad del gobierno de Cantabria tendrá que teletrabajar durante varios días. La buena noticia es que todos están bien de salud.

Zuloaga se lleva la peor parte

El más perjudicado por esta situación ha sido el Vicepresidente que finalmente ha dado positivo. El propio Zuloaga confirmaba en su cuenta de Twitter que el resultado de la PCR había sido positivo.

Creo que no olvidaré este 14 de abril nunca.



El resultado de la PCR que me han hecho hoy ha sido positivo.



Estoy sin síntomas y a la espera de recibir la llamada del personal del Servicio Cántabro de Salud para relatar los contactos que he tenido en los últimos días.