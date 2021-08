Coti: "Reencontrarme con el público de Cantabria en Renedo va a ser una fiesta para mí"

El cantante y compositor argentino, Coti, vuelve al ruedo. Tras año y medio sin hacer conciertos, acaba de retomar el contacto con su público y fans gracias a una gira por nuestro país que lo trae este sábado 28 de agosto a Renedo, gracias al Ayuntamiento de Piélagos y a Cadena 100 Cantabria. Se recomienda acudir con tiempo suficiente , ya que el acceso al aparcamiento municipal de Renedo, será escalonado para evitar aglomeraciones, porque 5 minutos antes del inicio del concierto, quedará prohibido el acceso al recinto .

En una entrevista para Cope Cantabria, Coti cuenta cómo está siendo la vuelta a los escenarios: "El reencuentro está siendo muy hermoso, muy emocionante, estamos en forma los músicos, los técnicos… con muchas ganas, ansiando mucho este período, pasamos momentos muy difíciles, anímicamente también, por esto de no saber cuándo empezar, pero bueno... ahora muy, muy feliz y con mucha energía y los conciertos que ya he dado en Argentina, en Cádiz..., son reales festejos, y eso es lo que vamos a vivir en Cantabria. Muy contento que en esta primera etapa de retomar conciertos tener ya una fecha por Cantabria, que hace mucho que no voy".

Concretamente, la última vez que nos visitó fue en el 2017, en el Teatro Casyc en Santander, de la mano de Cadena 100 Cantabria para presentar su proyecto más personal e íntimo "Cercanías y confidencias".

Revisión del tema "Agua" de Pau Donés

Una revisión del tema de Jarabe de Palo que surge a la par del proceso de creación de su nuevo disco, y además de homenajear a su colega y gran amigo, apoya a dos organizaciones que luchan contra la enfermedad de Pau: "Sí, fue muy loco, yo estaba con mi chica Lelé, que es mi pareja, estábamos compartiendo una 'guitarreada' y cantando... Se me ocurrió este tema y caí en la cuenta que justo hacía un año de que había partido Pau; entonces decidimos llevarlo a un vídeo, grabarlo de forma muy casera, lo hicimos en mi estudio, pero con una cámara nada más, muy íntimo, pero la verdad es que lo queríamos mostrar por hacer un homenaje a Pau".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nuevas canciones, disco para finales de año

"Estoy con material nuevo en la gatera, como se suele decir... Estoy terminando el off, con algunas mezclas, estuve editando canciones sueltas, saqué tres canciones en este tiempo de pandemia tan duro, también en lo personal, con algunas grabaciones caseras que quise ir mostrando en vídeos y ahora trabajando ya muy duro en el nuevo disco. Ya tengo 11 canciones nuevas terminadas, pero también expectante de cómo sigue todo esto para poder planear una gira como corresponde. Yo tengo ganas de que salga para finales de año pero, vamos a ver, la verdad es que en estos tiempos no hay que tener ansiedad; ya veremos cómo se van dando las cosas".

Este sábado en Renedo de Piélagos

En el aparcamiento municipal, este sábado 28 agosto a las 21.30horas, con entrada gratuita y aforo limitado, cumpliendo todas las normativas sanitarias.

Para poder asistir es necesaria la inscripción previa en el portal del Ayuntamiento de Piélagos.

"Será un reencuentro por todo lo alto, con mi banda, con los técnicos, músicos... pero sobre todo con el público del norte, que tanto en Galicia, Asturias, Cantabria, como el País Vasco, la verdad es que me siguen escuchando. Les gusta mi música, me siguen teniendo presente, como el primer día y esto de volver a Cantabria a tocar canciones de todas las épocas, por supuesto que todos los éxitos, y también algunas canciones nuevas y de todos los discos... Reencontrarme con el público de Cantabria va a ser una fiesta para mí".