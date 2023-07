¡Corre! ¡Últimos días para disfrutar del maravilloso Buffet libre del Hotel Santemar por solo 35 euros!

Si tienes la suerte de veranear en Santander, uno de los lugares más emblemáticos, profesionales, de calidad, y en una envidiable localización (a escasos metros de la Playa del Sardinero) es el Hotel Santemar.

Bajo la dirección de Francisco Agudo, este establecimiento hotelero de la Cadena Santos ofrece una atención altamente profesionalizada, habitaciones modernas y confortables, que maneja productos alimenticios de primera calidad, como confirmó este jueves 27 de julio en Cope Cantabria el director de alimentación y bebidas del Hotel Santemar, Pablo Espada.

EXTRAORDINARIO BUFFET LIBRE... SOLO HASTA EL DOMINGO 30:

Cualquier cliente, ya esté hospedado o no en el Hotel Santemar, puede disfrutar de una propuesta gastronómica que ha gustado mucho para la hora de la comida (no está habilitado para cenar): Un buffet libre "Especial Semana Grande". Puedes comer lo que desees, cuantas veces quieras por solo 35 euros. Espada ensalza la calidad del producto escogido para este buffet:

"Contamos con tomate kilómetro 0 que traemos de Bezana, bocartes que aún estamos en época, bonito, carnes, ensaladas, salpicón de marisco, quesos de la tierra, ibéricos... la verdad es que el buffet está muy completo. Para niños contamos con un precio especial de 20 euros, y para adultos cuesta 35 euros, incluida el agua de la comida. Como me decía un cliente... 'me vas a cobrar lo mismo, me coma una aceituna o ciento una; así que me como ciento una'. Es un servicio distinto que te saca de la rutina pura y dura del restaurante".

¿Todavía nos ha venido a probar nuestro Buffet de #SemanaGrandeSantander ?

Hoy puede ser un buen día…



Horario: de 13.30 a 15.30h.

Hasta el domingo 30 de julio

35€ (bebida no incluida)

Reservas 942 272 900





Además, y hasta que finalice el verano, a las puertas del hotel está ubicada una caseta especial del Hotel Santemar, donde se puede tomar un aperitivo, vino, cerveza, refrescos... La apertura en Semana Grande es desde mediodía, y el resto del verano será a partir de las 19:00 horas, hasta las 01:00 de la mañana.