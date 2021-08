Coque Malla: "El concierto es una fiesta cuando aparece alguna de Los Ronaldos"

El concierto 'Coque Malla Crac Tour', se celebrará a las 21:30 horas en el Estadio San Lorenzo, gracias a la colaboración con la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Laredo . Emisora oficialRock fm Santander

Según ha informado el Ayuntamiento, gracias a la amplitud del espacio, el protocolo dispuesto y a que se celebra al aire libre, el concierto contará con una capacidad de 1.000 localidades.

A la hora de comprar las localidades se puede escoger entre tres tipos: las de la zona vip, con capacidad para 200 personas y un precio de 30 euros; las del área de grada, para 120 espectadores, por 25 euros; y las un tercer espacio para 600 asistentes, por 20 euros.

Coque Malla artista imprescindible en el panorama musical nacional, tiene una consolidada trayectoria como músico y actor. En su primera etapa con Los Ronaldos grabó cinco discos: Los Ronaldos, Saca la lengua, Sabor salado, Cero e Idiota, además de 3 discos recopilatorios

Coque Malla y Los Ronaldos cosecharon grandes éxitos con canciones como "Adiós papá", "Quiero más", "Qué vamos a hacer" o "Por las noches"…..

En 2007, tras un tiempo en solitario, el grupo se reunió con motivo del lanzamiento de un nuevo disco titulado "4 canciones", que contenía otros tantos temas inéditos entre los cuales se encuentra "No puedo vivir sin ti".

Pero el punto de inflexión en su trayectoria musical lo marca, sin duda, su extraordinario El último hombre en la Tierra (2016), Irrepetible llegó en el 2018 y el imprescindible ¿Revolución? en el (2019).

Le ha costado dejar atrás a Los Ronaldos y que se le tome en serio como solista. Pero a Coque Malla le llegó su turno. Ganó un Goya a la mejor canción por Éste es el momento de la película Campeones y la crítica se ha rendido ante su nuevo disco '¿Revolución'?.

Podremos debatir sobre si ¿Revolución? supera o no a El último hombre en la Tierra pero parece claro que Coque Malla se ha instalado, definitivamente, en nuestra nómina de gigantes.

En una entrevista para Cope Cantabria Coque nos cuenta;

"Desde que empezó esta historia tan tremenda que estamos viviendo , cada cosa buena se vive de una manera muy especial y para mí el escenario es casi lo más importante que hay, el año pasado tuve que cancelar primero y transformar después, la gira más importante que he hecho en mi vida"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Este año por fín volvemos con toda la banda, con todo el equipo que tenía que haber hecho la gira el año pasado y es muy especial y emocionante, al mismo tiempo que difícil"

RONALDOS

"Los Ronaldos están ahí, pero cada vez más gente dice, algo que a mí me llena de orgullo, que mi repertorio ahora tiene más peso casi que el de Ronaldos , y yo estoy completamente de acuerdo porque se han hecho unos discos con una complejidad musical que no tenían los anteriores y eso emociona de otra manera. Pero vamos, yo estoy orgullosísimo de los discos de Los Ronaldos, de las canciones, de hecho, tocamos alguna de ellas en mis conciertos. Pero la gente que paga una entrada y que va a verme y llena los conciertos, yo creo que va por el repertorio nuevo. Agradece , festeja y celebra, se convierte en una fiesta, cuando aparece alguna de Los Ronaldos en el show , pero yo creo que la gente que está llenando los recintos de las últimas giras, lo está llenando por las canciones nuevas no por un ejercicio de nostalgia , o sea el éxito se ha ido produciendo en los últimos años por los discos que he ido haciendo , no por un revival

NUEVO DISCO

"Yo creo que va a va a pasar bastante tiempo, yo disfruto muchísimo de los periodos de gira , , cuando más feliz soy yo y ahora vamos a editar , como un súper recopilatorio, como una especie de autobiografía musical, una caja conmemorativa con cinco cds, con canciones de todas las épocas , hay un buen puñado de Los Ronaldos, de todos mis discos en solitario, y luego todas las colaboraciones que yo he hecho, que son unas cuantas, un gran cofre biográfico y eso va a dar para tirar otro año y medio de gira más, así que el nuevo disco todavía me lo estoy tomando con muchísima calma , va a haber una canción nueva en este recopilatorio, pero es lo único nuevo que hay a la vista , yo creo que me meteré a grabar a finales del año que viene o incluso a principios del otro, me lo estoy tomando con mucha calma y disfrutando mucho del periodo de gira que tengo por delante que es lo que a mí más feliz me hace".

"Calma" es su última canción concebida como “grito de angustia” durante el confinamiento

Puedes escuchar aquí la entrevista completa