Consejos para ahorrar en "la vuelta al cole"

El comienzo de un nuevo curso está a la vuelta de la esquina y esto hace que la mayoría de las familias estén pensando en el gran desembolso que tienen que hacer.

No hay mejor consejo que ser previsor. De esta manera se puede disfrutar más del verano al tener todo comprado antes de irnos de vacaciones y, además, obtener descuentos que lanzan las empresas de libros de texto y material escolar por compras anticipadas. No obstante, si no se ha sido previsor, hay más consejos para poner en práctica.

A la hora de comprar el uniforme es recomendable ir a grandes superficies donde podremos encontrar precios más bajos que en tiendas exclusivas de uniformes escolares.

También, es muy recomendable comprar el uniforme una talla más, ya que los niños crecen muy rápido y si no es posible que sin haber acabado el curso tengamos que volver a comprar uno.

Además, si aún tenemos prendas del año anterior, podemos esperar a que hayan pasado unas semanas desde el comienzo de curso y de esta manera es muy probable que encontremos ofertas, ya que las tiendas necesitan liquidar.

Por último, podemos marcar toda la ropa con el nombre de nuestro hijo para evitar que otro compañero coja la prenda equivocada.

Cada vez es más difícil que los niños coman en casa debido a los horarios laborales de los padres. Por este motivo hay que intentar que estos se puedan quedar en casa de amigos de confianza o familiares. De esta manera podremos ahorrar dinero y sabremos realmente qué tal comen.

Lo primero que tenemos que hacer antes de comprar los libros de texto es comprobar si estos son los mismos de los del curso anterior, ya que si es así, podemos contactar con algún alumno para comprárselos de segunda mano.

También, podemos hacer uso de plataformas que permiten comprar libros usados, alquilar y vender aquellos que ya no nos sirvan.

En caso de tener que comprar el material nuevo, lo mejor para ahorrar es ir a grandes almacenes, ya que en estos es muy común encontrar descuentos. Lo mismo ocurre a la hora de comprar el resto del material escolar.

Además, al igual que pasaba con la ropa, es aconsejable marcar todos los libros y materiales para evitar que estos los coja otro compañero pensando que son los suyos.

Es muy importante que el niño vaya agusto y de forma voluntaria, ya que estas no suelen ser baratas. Si finalmente el niño se desapunta porque no está cómodo habrá significado una pérdida de dinero.

Antes de contratar el transporte que ofrecen algunos colegios es mejor asegurarnos de si se puede hacer uso de transporte público. Otra opción es ponerse de acuerdo con otros padres para turnarse.

Es muy importante que estemos al corriente de las ayudas y becas que ofrecen los ayuntamientos o Comunidades Autónomas para comprar libros de texto y material escolar.