El concejal de deportes de Santander Felipe Pérez Manso ha pedido “voluntad a todas las partes” para avanzar en la firma del convenio entre el ayuntamiento y el Racing para determinar el uso de El Sardinero y quien tiene que realizar su mantenimiento en el futuro.

Perez Manso cree que sería una “irresponsabilidad” no llegar a un acuerdo ya que el campo “está en muy malas condiciones y no es seguro para los aficionados”.

El ayuntamiento ha convocado el próximo martes una mesa de trabajo en la que participarán todas las partes, incluidos los partidos de la oposición y los servicios jurídicos municipales, para buscar una fórmula viable para todos que resuelva el actual problema. “La idea de la mesa es que cada uno presente sus propuestas y se analice su viabilidad. Hasta que no haya un convenio no se va a aprobar ningún gasto para reparar las actuales deficiencias”.

Tras varias décadas de uso, el Sardinero se ha ido deteriorando y recientemente se ha derrumbado una de las puertas de acceso y ha caído un foco al exterior de las instalaciones. “La suerte es que estos accidentes se han producido fuera de un partido. El campo está muy mal y tenemos un problema de seguridad”, ha apuntado también el portavoz de ciudadanos en el consistorio Javier Ceruti.

Reparos de intervención

El concejal de deportes ha explicado que su departamento ya había redactado los proyectos para sustituir las puertas y parte de la iluminación del estadio pero que intervención ha frenado esas actuaciones mientras no haya un nuevo convenio firmado. El actual data de los años 80. “Mientras no exista un nuevo convenio intervención nos ha dejado claro que no se podrá hacer nada en el campo. Por eso queremos pedir que se vaya a esta mesa con animo de arreglarlo y no hacer cálculos políticos. Está en juego la seguridad de las personas y hay que actuar ya. Puede haber una desgracia en cualquier momento”, ha finalizado.