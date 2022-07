El comité de empresa de Mare denuncia un plan del Gobierno para deteriorar el servicio y privatizarlo

El Comité de Empresa de MARE ha denunciado que la situación en la empresa va cada vez peor y ha señalado que el paulatino deterioro de la gestión responde "al empeño de la Administración regional de justificar una futura privatización".

Representantes de CCOO, SIEP, USO y UGT han subrayado que la situación, aunque no es nueva, va empeorando cada día y han alertado que ahora que estamos en pleno verano y la afluencia de visitantes duplica o incluso cuatriplica la población de algunos municipios. La merma de trabajadores va a afectar directamente a la ciudadanía por ejemplo en la recogida selectiva de residuos. "En este servicio hay más camiones que camioneros y los trabajadores no pueden con todo el trabajo", han asegurado desde el comité que también denuncia falta de personal en las depuradoras o para mantener abiertos todos los puntos limpios de la región.

“La falta de personal es escandalosa. Ahora hay 87 personas de gestión y 143 para la parte operativa y hay más centros de trabajo que operarios. Quizás lo que más repercute en la ciudadanía es lo relacionado con la recogida selectiva de residuos, unos residuos que han aumentado un 50% mientras la plantilla se ha reducido un 16%, y por eso les pedimos que ahora, cuando vean que no se ha hecho un buen servicio, no carguen contra los trabajadores y las trabajadoras sino que lo hagan con la dirección de la empresa, que son los auténticos responsables de la situación”, ha indicado Nacho Modinos (CCOO), presidente del Comité de Empresa, que ha añadido que “hay más camiones que conductores”.

La empresa pública Mare depende de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que lidera Guillermo Blanco al que han culpado de ser el responsable de esta situación.

“Necesitamos 25 personas más como mínimo para hacer acometer las encomiendas del Gobierno de Cantabria. No puede ser que, por ejemplo, el servicio del quinto contenedor, se haya tenido que externalizar por no haber personal suficiente en MARE, cuando era una encomienda del Ejecutivo cántabro y tampoco puede ser que haya unas veinte personas que rotan permanentemente, con contratos incluso de una sola jornada como no es de recibo que la parte de gestión aumente su plantilla mientras que los operarios cada vez son menos”, ha apuntado Modinos.

Valoración de puestos de trabajo

Además, el Comité de Empresa de MARE ha criticado cómo se está gestionado el Plan de Igualdad, “donde se ha suplantado la representación legal de los trabajadores porque lo han firmado personas que no representan a la plantilla”, han asegurado, y han arremetido también contra la valoración de puestos que se ha realizado, hecha de forma unilateral y con unos conclusiones cuanto menos vergonzosas.

“Por poner algunos ejemplos de la valoración hecha, que es una tomadura de pelo y una falta de respeto a la plantilla, a los electromecánicos no se les reconoce el riesgo eléctrico, a los operarios de depuradoras el riesgo biológico, a los conductores del transporte interno, que cargan mucho peso no se les tiene en cuenta el esfuerzo físico y tampoco ven movimientos repetitivos en las personas encargadas de los desbroces”, ha enumerado Modinos.

Para el Comité de Empresa, detrás de esta valoración se esconde la intención de instaurar una estructura retributiva que normalice los sobresueldos y los complementos que se pusieron, aunque la empresa lo vende como el paso previo a la negociación del convenio colectivo.