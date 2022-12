El Comité de empresa de Ambuibérica anuncia huelga por el impago de la extra de Navidad

El Comité de Empresa de Ambuibérica, concesionaria perteneciente al grupo empresarial HP Group, que prestar el servicio de ambulancias en Cantabria, ha puesto hoy en conocimiento de la Dirección

General de Trabajo el anuncio de huelga indefinida que arrancará el próximo 27 de diciembre, a medianoche. Según informaron los sindicatos convocantes, CSIF, USO, CCOO y UGT, el motivo del paro, que engloba a la totalidad de la plantilla, compuesta a día de hoy por 450 personas, no es otro que “el incumplimiento del pago de los salarios”. En concreto, los trabajadores se han visto obligados a acordar la citada medida, puesto que todavía no han cobrado la paga extraordinaria de Navidad que se les debería haber abonado con fecha límite el pasado 7 de diciembre.

De hecho, no es la primera vez que los servidores públicos sufren un atropello semejante. Así, los empleados encargados de trasladar a los pacientes del Servicio Cántabro de Salud también percibieron con retraso la paga extra de julio: el 50% en agosto y la otra mitad en septiembre, tras pelearla en varios conflictos colectivos. Por ello, los perjudicados piden que la firma contratada por la consejería de Sanidad “cumpla con lo establecido en el Convenio Colectivo de Transportes de Enfermos y Accidentados en Ambulancias de la Comunidad Autónoma de Cantabria”.

La convocatoria se ha producido después de que varios sindicatos denunciaran no haber percibido aún su legítimo salario. En cambio, las fuerzas sindicales afectadas coinciden en haber recibido “presiones” por parte de Ambuibérica tanto para no ejercer su derecho a la representación de los trabajadores como para acelerar la firma del nuevo convenio que se viene negociando desde 2020. Prisas que, únicamente, beneficiarían a la marca contratada por el Servicio Cántabro de Salud, en perjuicio de las personas con “condiciones laborales precarias” que atienden a los pacientes durante los traslados por carretera, especialmente después de que el departamento de Sanidad se plantease la internalización del servicio dada la polémica gestión protagonizada por la marca de HG Group.

Falta de personal

En esta misma línea, cabe recordar otra de las reivindicaciones recientes de la plantilla que solicita el “aumento de personal que hace falta para que las personas enfermas y accidentadas puedan recibir el servicio de calidad que merecen”. No en vano, “hay altas hospitalarias que no salen a tiempo” y gente que “se queda un día más ingresada, porque la empresa no incorpora gente para trasladarla”.

A este respecto, el comité de empresa señala que la gestión de las ambulancias acumula “numerosas sentencias judiciales” contra Ambuibérica y su “reiterado incumplimiento” por parte de la mercantil obliga a la plantilla a defender una y otra vez sus derechos en los tribunales. Un comportamiento “ilegal y peligroso” mantenido en el tiempo gracias a la “inacción” del Gobierno de Cantabria.