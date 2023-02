Colectivos vecinales iniciaran acciones legales contra todos los parques eólicos de la región

Un grupo de colectivos vecinales de los municipios afectados por proyectos de parques eólicos en Cantabria han anunciado este lunes que iniciarán acciones legales para frenar todos estos polígonos en la región que solo "traerán la destrucción del patrimonio rural y cultural de las zonas afectadas".

Por esta razón han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para buscar la financiación que les permita emprender acciones judiciales para la paralización de todas esas instalaciones en la región.



El objetivo de esta campaña de microfinanciación es emprender acciones contra los cinco parques eólicos que ya han obtenido la declaración de impacto ambiental. Se trata de Bustatur, Somaloma-Las Quemadas, Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor, que han obtenido el visto bueno medioambiental del Gobierno de Cantabria, y el parque eólico de El Escudo, que ha logrado la declaración de impacto ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y que ya está denunciado ante los juzgados por otros colectivos.



Los representantes de estos colectivos han acusado al Ejecutivo regional de actuar de forma "ilegal" en la tramitación de estos parques y de hacerlo en contra de la opinión de los vecinos, después de que la "mayoría" de los concejos y juntas vecinales, propietarias de los terrenos, donde se van a instalar los molinos, hayan mostrado ya su rechazo.



"El Gobierno de Cantabria está del lado de los promotores privados", han criticado, y han exigido la paralización de todos los parques eólicos en tramitación en la comunidad autónoma y "de los que vengan", para lo que han avanzado su intención de emprender acciones legales, que pueden llegar a tener un coste total, según han estimado, de hasta 100.000 euros.

Campaña

Para hacer frente a los gastos judiciales, han emprendido una campaña de microfinanciación, que ya está abierta, para paralizar, según han añadido los representantes de estos colectivos vecinales, que se definen como "apolíticos" y representan a la población de los municipios afectados, a unas instalaciones que alcanzan a más de la mitad de Cantabria, donde "no van a traer riqueza", van a "dañar los acuíferos" y no van a favorecer el turismo, han asegurado.



"No hay compensaciones que valgan", han sentenciado, y han alegado las "inconsistencias" en los criterios medioambientales que maneja el Gobierno de Cantabria que con los "mismos argumentos" da el visto bueno medioambiental a un parque, mientras se lo niega a otro.



En el caso del parque eólico de El Escudo, han criticado que la Consejería de Medio Ambiente haya concedido ya permiso a la empresa promotora para hacer catas con perforaciones de hasta 30 metros de profundidad, cuando existen unas alegaciones al afectar a zonas de turberas y no contar con un estudio hidrológico, entre otros aspectos.