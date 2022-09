"En el club en el que me prostituían vendieron una chica de 14 años a un cliente"

Cuando Luciana sonríe se le ilumina la cara. Es una sonrisa amplia que contagia felicidad, pero que durante mucho tiempo ha estado oculta. Una sonrisa que las mafias de la explotación sexual le robaron y que Nueva Vida ha conseguido devolverle.

Luciana llegó a España desde Brasil hace unos años. Una amiga del pueblo en el que vivía le habló de un buen trabajo en un hotel de Portugal. Ella, con dos hijas a su cargo y con serios problemas económicos, vio en esta oferta laboral un buen futuro y decidió aceptar tras dejar a sus hijas con su hermana.

La primera sorpresa de Luciana llegó cuando en vez de llegar a Portugal, aterrizó en Bilbao. No conocía nada de Europa y por supuesto no hablaba español. Nada más aterrizar, su amiga cogió un taxi para llevarla al hotel en el que iba a trabajar como limpiadora. Tras entrar y presentarle a la encargada, la amiga, con la excusa de ir a pagar el taxi, desapareció. Luciana no volvió a saber de ella.

Aquel día comenzó un infierno que se prolongó durante más de un año.

La encargada condujo a Luciana a una habitación y le llevó la ropa con la que iba a trabajar. “Esto no es un uniforme para trabajar como limpiadora” dijo Luciana al ver los zapatos de tacón y la ropa sexy que le había proporcionado la encargada. “Tú no vas a trabajar de limpiadora. Vas a trabajar con hombres a los que tendrás que hacer todo lo que te pidan” le contestó.

Eran jornadas sin descanso porque en cualquier momento podía sonar el timbre que le indicaba que tenía que atender a un cliente. Jornadas en las que las amenazas, si no hacía lo que los clientes le pedían, la aterrorizaban y paralizaban.

Durante los meses que Luciana trabajó en ese club vio cosas terribles. “Llegaron a vender a una niña de 14 años a un cliente alemán”. Su vida era tan insoportable que intentó quitarse la vida, pero tras impedirlo la encargada, esta la amenazó con matar a sus hijas si no seguía acostándose con los clientes. “Estaba convencida de que nunca saldría de allí si no era muerta”.

Pero entonces, cuando todo era oscuridad, llegó un cliente en el que Luciana comenzó a confiar. A él le contó todo lo que ocurría en el club y entre ambos diseñaron un plan para que Luciana saliera del club. Una vez fuera, acudieron a la policía y tras presentar una denuncia se llevó a cabo una redada en la que se liberó a otras catorce mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución.

Luciana hoy es feliz. Ha recuperado, gracias a Nueva Vida, su dignidad y se siente segura y querida.