"Claro que el debate fue un 'todos unidos contra Gema' aunque no se puedan ni ver porque, si no, no pueden"

Puedes escuchar el balance de Gema Igual a "El Avispero Electoral" de Cope Cantabria celebrado este martes 16 de mayo en la sala UP del Casyc





. ¿Qué tal fue el debate de Cope Cantabria en el Casyc? ¿Se sintió cómoda?

Sí, estuve cómoda. No es mi primer debate; después de 20 años en el ayuntamiento y de haber pasado una campaña electoral no es nada a lo que no esté acostumbrada. También, es que es mi día a día, dedicarme a esta ciudad. Los datos, las necesidades de las personas, las zonas de Santander... las conozco. Sabía de lo que estábamos hablando, así que fue fácil.





. Parece que convenció al público que abarrotaba la sala...

Lo importante no es convencer a las 200 personas que podía haber viendo el debate; lo importante es dar seguridad, credibilidad y honestidad a los 172.000 santanderinos. Con lo cual, agradecidísimos al público que asistió al Casyc, pero lo que tenemos que pensar es en el 28 de mayo.





. Había un riesgo de que el debate se convirtiera en un 5 contra 1, todos contra Gema Igual...

(corta la pregunta) Bueno, riesgo no fue (risas...)





. No se la vio nerviosa en ningún momento...

Bueno, a ver... La tranquilidad no te la da el haber estudiado 20 folios para un examen. La tranquilidad te la da el trabajo, el trabajo de un equipo, el estar con los ciudadanos. A mí eso es la fuerza que me da; me acordaba de cosas cuando decían que había que subir impuestos para luego poder hacer calles en Santander... Pues yo dije que no, yo daba la prueba de que no subiendo impuestos, como ha hecho el Partido Popular, se podían hacer obras.

Y es que estaba mirando entre el público, veía una cara y me acordaba de la obra que hemos hecho allí. Estas referencias no las tienen las otras personas; la experiencia no es gratuita, la experiencia hay que valorarla. El interés que se toma también; no puede ser una persona que no se haya 'pateado' Santander, así no se conoce la ciudad. Todo lleva su tiempo, que yo cuando entré tampoco lo conocía, pero efectivamente esa diferencia se tiene que notar. Y el haber gobernado con los santanderinos, con dificultades, y el poder presumir de tener 60 millones de euros ahorrados porque venimos tramitando todas las gestiones del ayuntamiento correctamente, sin haber 'sangrado' a los santanderinos, y haber invertido en todo lo que hemos invertido, y haber dado 20 millones a las empresas para que mantengan el empleo... Es que diciendo eso se tapan muchas bocas.

Y luego, claro que son 5 contra 1, porque todos ansían el poder. Pero es que cada uno, cuando pide algo, tiene que ir con buenas y corteses razones; y es que, de verdad, ni eran buenas ni eran corteses. Uno se empeña en que tenemos oficina del cambio climático, que no la tenemos; se vuelve a enrocar en que está la página web, del año 2016 y es una noticia antigua... Que hemos dado 50.000 euros a la CEOE, que no los hemos dado... ¿Entonces qué hago, me defiendo de las mentiras, que ya no sé si es por desconocimiento y ser nuevos o por malas intenciones, o hablo del futuro de Santander? Pues hablo del futuro, porque el presente lo tengo con datos, y por eso me empeño en abrumar con datos, porque las personas confían en los datos, que son incuestionables.

A mí es que Revilla no me puede prometer nada para los siguientes cuatro años. ¿Qué ha hecho en los cuatro anteriores y los cuatro actuales? Es que a mí ahora el PSOE no me puede prometer viviendas, porque le han dicho en una pregunta de examen en Madrid, “a ver, en el telediario de las tres tengo que sacar 90.000 viviendas, ¿tú cuantas has hecho...? Ay, pues nada, espera, ahora te saco 256 en un sitio donde ya dije en un Pleno que no quería ninguna...”. Entonces, efectivamente, la gente no es tonta. Y yo tengo dos opciones, desmentir todo lo que dicen o ilusionar a la ciudad. Pues yo estoy ilusionada con la ciudad, realmente lo estoy, y tiene muchísimas cosas buenas y proyección de futuro.





. La oposición, en el debate, criticó la falta de Plan General de Ordenación Urbana, la reordenación ferroviaria con esa losa de hormigón, pérdida de población, sobre todo de los jóvenes ante la falta de oportunidades, el problema de las basuras y la suciedad, una ciudad enfocada al turismo dejando de lado otros ámbitos...

Yo siempre digo que a los santanderinos no les gusta que nadie pinte una ciudad decadente, porque no es así. Se están metiendo con muchos empresarios que luchan día a día para ser anfitriones, traer capital, traer clientes y generar economía para esta ciudad, porque se están metiendo con el sector turístico y cultural...

Cuando mienten y dicen que hemos perdido población, no es verdad; si solo hay que ir al INE, y de los 6 últimos años, en 4 hemos ganado población; y de esos 4 hemos aumentado en 2.337 ciudadanos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué desprecian a la ciudad y a los empresarios que la están engrandeciendo?

Cuando decíamos “todos contra Gema”, es que solos no pueden ir contra Gema... Es que, o van todos unidos contra Gema, o ninguno puede con Gema. Porque Gema no solo es Gema... es su equipo, es el Partido Popular, y son todos los santanderinos que nos han ayudado a hacer esta ciudad como está. Es, o todos juntos y unidos contra Gema aunque no se puedan ni ver porque, si no, no pueden. Quien vote a cualquiera de ellos, tiene que pensar que luego con su voto van a hacer una rifa, un sorteo... “¿A quién de todos nos va a tocar ser alcalde?” Primera rifa con los votos de los santanderinos. Segunda rifa... “¿Qué área va a llevar cada uno de los partidos?”. Tercera rifa... “¿Quién va a estar en este ayuntamiento...?”. Yo soy mucho más transparente, yo he puesto la foto de todas y cada una de las personas que van a estar al 1000% en el programa electoral, he puesto las 301 medidas en el programa electoral, y yo estoy yendo de barrio en barrio a explicar ese programa electoral. Eso es una diferencia.