Ciudadanos acusa al Partido Popular de "ningunearles" en Santander

Esta no es la primera vez que la formación naranja acusa a su socio de gobierno de deslealtad y de bloqueo político, puesto que ya lo hizo hace tan solo un mes. Ciudadanos insiste en que no se están respetando sus áreas de gobierno, y que se toman decisiones sin consultarles, enterándose de ellas a través de la prensa. Su portavoz, Javier Ceruti, se siente ninguneado y cansado, pero sin embago no contempla por el momento romper el pacto de Gobierno.

Ceruti asegura que no va a dejar su puesto en el consistorio, y que ciudadanos seguirá trabajando para conseguir cambiar el ayuntamiento de Santander.