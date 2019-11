Un cientifico cántabro entre los más citados del mundo por su investigación del cáncer

Ignacio Varela, responsable del grupo de investigación ‘Genómica funcional del desarrollo tumoral’ e investigador del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), centro mixto de investigación de la Universidad de Cantabria, CSIC y Sodercan, figura en la lista de investigadores altamente citados (Highly Cited Researchers - HCR) 2019, realizada por Web of Science Group, de la empresa Clarivate Analytics.

Se trata de la sexta edición de la lista de Clarivate Analytics, que este año está formada por 6.216 investigadores, de más de 60 países que han demostrado una influencia significativa a través de la publicación de múltiples artículos, altamente citados por sus compañeros investigadores entre 2008 y 2018 en un total de 21 campos de la investigación y las ciencias sociales.

Ignacio Varela está asignado a la disciplina de Biología Molecular y Genética, ya que su investigación se centra en técnicas de caracterización de genomas del cáncer. Durante estos últimos años, el grupo de investigación ha puesto en marcha un proyecto sobre la ‘Alteración de remodeladores de cromatina en cáncer de pulmón’. Además, el científico Ignacio Varela recibió en el año 2014 una de las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) que financian iniciativas de jóvenes investigadores con trayectorias prometedoras, para conocer mejor los mecanismos implicados en el desarrollo del cáncer de páncreas y diseñar terapias antitumorales más eficaces.

La HCR reconoce a los investigadores con los máximos niveles de influencia e impacto, ya que incluye 23 premios Nobel, entre ellos tres anunciados este año: Gregg L. Semenza de la Johns Hopkins University (Fisiología o Medicina), John B. Goodenough de la Universidad de Texas (Química), y Esther Duflo del Massachusetts Institute of Technology (Ciencias Económicas). También se incluyen 57 Clarivate Analytics Citation Laureates, es decir, personas que, mediante el análisis de citas, se han identificado como investigadores de clase Nobel y posibles receptores del Premio Nobel. España ocupa el décimo puesto en el ránking, con un total de 116 científicos.

Ignacio Varela

Es autor de 71 artículos científicos, algunos de los cuales están publicados en las mejores revistas del campo como Nature (10 artículos), Cell (3 artículos), New England Journal of Medicine (2 artículos), Science (1 artículo), Nature Genetics (3 artículos) o Nature Medicine (2 artículos).

Su carrera científica se ha desarrollado en 4 instituciones diferentes: la Universidad de Oviedo (etapa predoctoral), el National Cancer Institute (NIH, Bethesda, USA, etapa predoctoral), el Wellcome Trust Sanger Institute (Cambridge, UK, etapa postdoctoral) y la Universidad de Cantabria (etapa postdoctoral y etapa como investigador independiente).

Ha participado en 33 publicaciones científicas en los últimos 5 años. Algunas de estas publicaciones en las revistas más importantes del campo como Nature, Science, New England Journal of Medicine, Nature Genetics o Nature Medicine. Todas estas colaboraciones se han establecido con grupos de gran relevancia internacional. En estos casos sus aportaciones han sido la utilización de técnicas de secuenciación de última generación y el análisis bioinformático de los datos genómicos en cáncer. Cabe destacar su participación como autores en el artículo ‘Intratumor heterogeneity and branched evolution revealed by multiregion sequencing’, que resultó ser el artículo científico más citado del año 2012 en el área de Biomedicina a nivel mundial.

Durante estos últimos cinco años, también ha conseguido cerca de 2 millones de euros de financiación hasta el año 2020 como fruto de la obtención como investigador principal de 3 proyectos de competencia nacional, un contrato con la empresa GeneTracer S.L. y el ERC Starting Grant de competencia europea.

Además, su experiencia en el campo de la genómica del cáncer viene avalada al haber sido invitado a evaluar más de 100 de proyectos de investigación así como haber sido nombrado entre los 5 miembros de la comisión en el área de cáncer en la Agencia Estatal de Investigación.