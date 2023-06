Charo Urquiza supera la moción de censura de la agrupación socialista de San Vicente con acusaciones de amaño

La agrupación socialista de San Vicente de la Barquera ha respaldado este martes a la alcaldesa del municipio, Charo Urquiza, en una tensa asamblea en la que los militantes que han impulsado la moción de censura contra ella no han votado porque han acusado a la dirección de "manipular" y "amañar" la reunión.



Urquiza fue investida por "sorpresa" este sábado alcaldesa gracias a los votos del PP de San Vicente, a pesar de ser la única edil socialista, una posición que no entendía una parte de la militancia, que ha impulsado una moción de censura contra ella.



En declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la asamblea, Charo Urquiza se ha mostrado "satisfecha" por el resultado de la votación y ha avanzado que con este respaldo continuará con la labor de formar un gobierno, que, de momento, ostenta ella sola.



Y ha defendido la "legalidad" de la asamblea. "Luego la actitud de cada uno no la puedo controlar", ha reconocido.



Ha considerado "inadecuada, inapropiada, poco dialogante y poco democrática" la actitud de parte de la militancia díscola con su gestión, que no ha llegado a votar y ha abandonado la asamblea entre gritos y acusaciones de amaño.



Según parte de esta militancia, se ha comenzado la asamblea sin estar presentes todos, han votado miembros de otras agrupaciones o simpatizantes y la votación debería haber sido en urnas.



"Hay un reglamento y un articulado que se debe aplicar en todas las asambleas y es justamente lo que se ha hecho", ha defendido la alcaldesa frente a estas acusaciones, y también ha añadido que "todas las personas que han votado están afiliadas al PSOE" de San Vicente de la Barquera.



Los que están enfrentados a ella ha asegurado a los medios que impugnarán la asamblea al comité federal de ética y garantías del partido, una denuncia que "no preocupa" a Urquiza, que ha animado a la militancia a "ejercer todos los derechos que estimen oportunos".



Asamblea tensa



Los militantes socialistas estaban llamados a escuchar las explicaciones de la alcaldesa y votar sobre su continuidad como líder a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en la Torre de Preboste.



La tensión se ha generado porque a las 19.00 horas en punto, al haber presente dos quintos del censo electoral, se ha comenzado la asamblea y se ha decidido votar a mano alzada la continuidad de Urquiza, ha explicado el miembro del comité regional César Aja.



La mayoría de los militantes contrarios a su gestión, entre los que estaba incluido el hasta ahora alcalde Dionisio Luguera, han llegado más tarde de esa hora, provocando momentos de tensión y gritos entre los miembros de la agrupación, que al ver que la asamblea ya había comenzado, la han abandonado y no han llegado a votar.



El resultado de la votación ha sido 28 votos a favor de la continuidad de Urquiza, ha señalado Aja, quien se ha mostrado "sorprendido" porque no hayan acudido todos los militantes a las siete en punto.



"A las 19.00 horas gran parte de los firmantes de la moción no se habían presentado, la secretaria ha iniciado la asamblea. Una vez que se inicia, no puede suspenderse, por eso el malestar, pero corresponde a ellos por la falta de presencia, que debían haber previsto", ha dicho.



Los militantes en contra de Urquiza, por su parte, se han mostrado indignados a la salida. "Han votado simpatizantes y afiliados, no había quorum para empezar a las siete de la tarde. Han jodido una agrupación. No habían llegado y ya estaban votando", ha lamentado Luguera en declaraciones a los medios.



Han acusado también a la dirección del partido "de avalar un pacto con el PP", ya que en la asamblea ha estado presente la secretaria de Organización, Noelia Cobo, o el todavía presidente del Parlamento, Joaquín Gómez.



"Estaba todo amañado. Estaba todo preparado, como preparado estaba el pacto con el PP", ha expresado otra militante a la salida de la reunión