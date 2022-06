Ceruti: "Se han pasado el concurso de ideas para la integración ferroviaria por el forro. Juegan con el miedo"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha aprovechado la lectura de los acuerdos de gobierno alcanzados en el consistorio para arremeter contra el partido con el que comparte lesgislatura, el PP, además de PRC y PSOE, por apoyar el proyecto de integración ferroviaria en la ciudad propuesto por ADIF y el Ministerio de Transportes: "Es bueno que la gente sepa qué es lo que defiende cada uno. PP, PRC y PSOE defienden una mesa de hormigón, en un lugar que jamás tendrá esta oportunidad para que sea habitable. Nosotros, junto a VOX y Unidas Podemos, defendemos lo contrario; hace 80 años se cometió un error no imputable al ayuntamiento, pero nosotros tenemos la opción de hacer lo que han hecho en Torrelavega: pensar bien el proyecto, apostar por el que consideren bueno, y si hay algo mejor, en 8 meses resolverlo".

"SE JUEGA CON EL MIEDO"

Ceruti cargó contra el Partido Popular, al asegurar que "Se juega con el miedo, primero con los plazos. Se han pasado por el forro el concurso de ideas que pactamos con ADIF, con RENFE y con el Ministerio ... Si proponemos esto dicen que se retrasa 15 años; no creo que alguien se crea esa trola... es mentira, es uno. Que digan que si no cogemos el dinero lo vamos a perder, es un ejemplo de la mediocridad. No importa la propuesta, importa el dinero".

"Espero, y esperaré sentado, que el ayuntamiento sea tan reivindicativo como lo era con los rellenos de arena, como lo es con lo que no tenemos derecho a pedir, como que nos regalen la Remonta... Que vean que los proyectos son mejorables. El proyecto que ahora defienden no es el de hace dos años y medio, y entonces era inmejorable... ADIF ha presentado un proyecto que es menos espantoso que el anterior. No ha costado ni un mes cambiarlo".

"LOS VECINOS SE VAN A TRAGAR UNA LOSA..."

Entre otras explicaciones, Ceruti volvió a pedir a los ciudadanos que se unan para salir a la calle y frenar el proyecto: "Tienen alergia (el PP) a que se les pregunte a los vecinos qué es lo que quieren. Si los vecinos no se movilizan se van a tragar esa losa y no aprovechar esta oportunidad tan bestial. Yo me iré tranquilo a casa pensando que hice todo lo posible. Nosotros seguiremos adelante con el plan especial que está en información publica y con el concurso de ideas".