Ceruti. "No aguanto la falta de palabra. Con esta gente no repetiría el pacto de gobierno"

Las relaciones entre el PP y Cs en el Ayuntamiento de Santander no han sido todo lo fluidas que ambos socios de gobierno se prometieron cuando firmaron su acuerdo de legislatura. Un pacto tensionado en muchas ocasiones a lo largo de estos cuatro años que, sin embargo, no ha llegado a romperse a pesar de que el portavoz del gobierno municipal, Javier Ceruti se haya mostrado partidario de hacerlo tras alguno de los graves incumplimientos del acuerdo “cometidos por el PP”.

Cuestiones de entidad como el proyecto para el soterramiento de las vías del tren en su entrada a la ciudad o la creación de una comisión de investigación sobre el contrato de recogida de las basuras han sido puntos de discordia entre ambos socios de gobierno.

También ha habido incumplimientos en “cuestiones menores” como la retirada del carril bus en la calle Calvo Sotelo, hasta la rotonda de Puertochico, promesa de ciudadanos recogida en el acuerdo de gobierno que el PP no ha llevado a cabo.

“Que dos formaciones políticas tengamos visiones diferentes sobre la ciudad es normal, pero la falta de palabra es algo que no va conmigo” asegura Javier Ceruti quien dice tajante que no volvería a repetir un pacto de gobierno con el PP. “Con esta gente no. La falta de palabra es lo peor. Hay un dicho por ahí, cuando alguien te engaña la primera vez es culpa del que te engaña y la segunda del engañado”.

Javier Ceruti es consciente de las dificultades internas que atraviesa su formación política, pero confía en que las dos corrientes internas lleguen a un acuerdo. “Espero que Arrimadas y Bal acuerden una lista conjunta y el partido no se fracture más”.

El actual portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santander sabe que este clima de crisis interna no es bueno a menos de seis meses para unas elecciones en las que le gustaría repetir como candidato a la alcaldía de la ciudad.

A esta incertidumbre, Ceruti tiene que añadir los rumores, cada vez más fuertes, del interés del actual coordinador de la formación naranja en Cantanbria, Félix Álvarez, de ser designado como candidato a la alcaldía de Santander. “Ni me los creo, ni me los dejo de creer. No es algo que tenga confirmado al 100%, no es algo que deba descartar” asegura Javier Ceruti con media sonrisa en el rostro.