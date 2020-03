El C.D.E. Sinfín presenta un ERTE a su plantilla de ASOBAL

El Club Deportivo Elemental Sinfín ha presentado un ERTE a todos sus empleados, y lo ha hecho público mediante este comunicado:

"Debido a la situación de alarma y confinamiento acordados por el Gobierno de España, y a las circunstancias y limitaciones a la libertad de circulación, las contenciones en los ámbitos laborales y demás restricciones impuestas por las autoridades españolas (a consecuencia de la emergencia surgida por la pandemia internacional del COVID-19) el Club Deportivo Elemental Sinfín se ha visto abocado a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Esta medida afectará durante el periodo excepcional de crisis sanitaria a todos los trabajadores del club santanderino, incluidos jugadores y cuerpo técnico de la plantilla del Liberbank Cantabria Sinfín, así como al personal administrativo.

El Club Deportivo Elemental Sinfín está en permanente contacto con sus empleados para proporcionarles la información precisa y tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses, así como los de la entidad".

La medida no coge por sorpresa al mundo del balonmano, puesto que otros clubes de ASOBAL habían tomado previamente esta decisión, puesto que la mayoría de los clubes no generan los ingresos suficientes como para no verse abocados a solicitar un ERTE. Únicamente el Barcelona y Helvetia Anaitasuna, a priori, podrían plantearse aguardar más tiempo hasta que sigan sucediéndose los acontecimientos. La ASOBAL no ha tomado aún una decisión definitiva respecto a qué sucederá con la competición ya iniciada (a la liga le restaban por disputar todavía 11 jornadas), pero la lógica de muchos invita a pensar a que la suspensión total de la presente temporada sea lo más idóneo. De momento, si hacemos caso a la página web de ASOBAL, solo se han suspendido los partidos de la jornada de este fin de semana, del 28 y 29 de marzo.