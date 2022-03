Carmona UGT: "Hay que dejarse de chorradas. No pasa nada por manifestarse dos días después"

CCOO, UGT y asociaciones de consumidores, autónomos y vecinos han convocado este miércoles 23 de marzo a las 19:00 una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, en Santander.

Según los convocantes ha llegado el momento de exigir al Gobierno de España un cambio en el sistema de fijación del precio de la energía para que ponga fin a los extraordinarios beneficios de las empresas eléctricas. Al mismo tiempo, solicitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acelere las inversiones para reducir la dependencia energética exterior con el objetivo de proteger a la ciudadanía y las familias.

Según el secretario general de UCT en Cantabria, Mariano Carmona, la movilización del miércoles no es “contra nadie. No vamos ha hacer una lucha contra ninguna sigla, no vamos a politizar la vida de las personas” ha dicho.”Vamos a dejarnos de chorradas y tonterías”

Tanto UGT como CCOO han rechazo las críticas que están recibiendo por no haberse movilizado antes ante la situación que transportistas, pescadores o ganaderos sin haberse sumado a sus movilizaciones. “No pasa nada por movilizarnos pasado mañana, ha asegurado Carmona, no hubiéramos solucionado nada. Se está intentando intoxicar a la sociedad”. El líder de UGT en Cantabria se ha solidarizado con las reivindicaciones de estos sectores pero ha asegurado no entender algunas de sus declaraciones y peticiones de este fin de semana. Carmona no comparte las peticiones de las asociaciones de ganaderos y agricultores solicitando más ayudas públicas. “ Las actividades no tienen que depender de las ayudas públicas” ha dicho, “tendrían que poder vivir de su trabajo”.

La concentración, convocada a nivel nacional, se realizará bajo el lema:” Contener los precios,proteger el empleo,frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida” y cunta con el apoyo de la CEAV, Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, FACUA, Asociación de Consumidores en Acción, UATAE, Unión de Autónomos con derechos y UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.