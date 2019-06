La capilla ardiente de Rafael de la Sierra estará este viernes en el Parlamento

El Parlamento de Cantabria acoge este viernes la capilla ardiente del que fuera su presidente entre 1999 y 2003, el político regionalista y exconsejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, fallecido el miércoles por la noche a los 70 años tras una dura enfermedad.

La capilla ardiente estará abierta desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y, posteriormente, por la tarde, se celebrará el funeral a las 18.30 horas en la iglesia de Santa Lucía en Santander. Además, el Ayuntamiento de Piélagos, en el que nació el regionalista, ha decretado un día de luto oficial para este viernes y guardará un minuto de silencio en su memoria, a las 12.00 horas, en el exterior de la Casa Consistorial.

Cofundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) junto al líder de la formación y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, ha destacado en la política cántabra como un hombre dialogante, respetuoso y que siempre ha trabajado por la búsqueda del consenso.

Todos los partidos políticos de la comunidad autónoma han coincidido en ensalzar su "talla política" y le han considerado un "referente" de la política regional, pero por encima de todo le han ensalzado como "una gran persona".

Y para el PRC, formación que fundó junto a Revilla, supone la pérdida de su referente "ideológico, intelectual y humano" además de a "un maestro", cuyas enseñanzas "marcarán" el presente y el futuro de esta formación política.

Miguel Ángel Revilla ya reconoció ayer que le va a ser difícil continuar sin De la Sierra, que llevaba a su lado 40 años y que ha calificado no sólo como una "persona rigurosa, ejemplar, discreta, sabia" sino que cree que ha sido su "brazo derecho y hombre de confianza", su "complemento perfecto". "Se me va a hacer muy duro no tenerle al lado. Muy duro", aseguró.