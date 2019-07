El piso tipo de alquiler en Cantabria registró en junio de 2019 una superficie media de 108 metros cuadrados y una renta media de 760 euros mensuales, lo que supuso un incremento semestral del 10,77%, el segundo más intenso del país. Respecto a junio de 2018, el ascenso fue del 2,70%. Mensualmente, bajó un -0,81%; y trimestralmente, creció un 9,91%, liderando las subidas nacionales. Cantabria se situó a la misma distancia de la región más cara, Madrid (1.671 €/mes), que de la más barata, Extremadura (466 €/mes).

En el ámbito provincial, Cantabria ocupó la décimo sexta posición en el ranking de las más costosas. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en junio una superficie media de 125 metros cuadrados y una mensualidad media de 943 euros, lo que supuso una subida semestral del 5,96%. Respecto a junio de 2018, la subida fue del 16,28%. Mensualmente, repuntó un 1,62%; y trimestralmente, un 4,31%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “la subida de las mensualidades de arrendamiento sigue tensando las relaciones entre propietarios e inquilinos, sobre todo, en aquellas ciudades que actúan de foco para la demanda del alquiler, bien por trabajo o por estudios”. El experto indica que en algunas ciudades más allá de nuestras fronteras se están poniendo en marcha planes específicos: “Ya no solo se trata de proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino de no poner en peligro a esa parte de la población que, aun teniendo capacidad económica, ve como el porcentaje de su sueldo destinado al alquiler no para de aumentar”. El portavoz del portal inmobiliario señala que “urge la vuelta a unos niveles de precios razonables, puesto que nos estamos jugando la emancipación de toda una generación, poniendo trabas al emprendimiento y al enriquecimiento de la sociedad en su conjunto”.

La capital cántabra fue la quinta que más subió en el primer semestre Santander registró en junio de 2019 una superficie media de 97 metros cuadrados y una renta media mensual de 815 euros. Esta mensualidad la situó como la décimo séptima capital más cara para los inquilinos, un listado liderado por Madrid con 1.969 euros al mes. La capital cántabra subió un 11,18% frente a diciembre de 2018, el quinto mayor repunte nacional. Frente a junio del pasado año, creció un 4,52%.