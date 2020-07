Cantabria registra dos rebrotes este fin de semana que suman 16 nuevos positivos

Todos los casos nuevos se han registrado durante este fin de semana: 2 el viernes, 8 el sábado y 12 el domingo y la mayoría vinculados con dos brotes. Uno de ellos con siete positivos de una familia de la que un miembro llegó de Sudamérica a la región. El otro se ha producido en una fiesta de jóvenes en una casa familiar en Campoo de Suso, que ha provocado 9 positivos y 57 personas en cuarentena

El resto de los 6 casos positivos notificados son casos aislados, sin relación alguna con estos dos brotes ni con los anteriores registrados en la región. En total, en Cantabria hay 197 personas a las que la Consejería de Sanidad ha recomendado la cuarentena en sus domicilios.

Fiestas de jóvenes, casos importados y reuniones familiares, origen de los brotes

El consejero de Sanidad ha querido aclarar que la mayoría de los brotes, tanto aquí en Cantabria como en el resto de España, están focalizados en tres circunstancias que son las reuniones familiares, los casos importados del extranjero y las fiestas de jóvenes, esta última “la más habitual en este momento”, por lo que habrá que valorar si Cantabria adopta medidas adicionales a las ya establecidas.

Rodríguez que ha mostrado su preocupación por el volumen de casos de los últimos días, aunque “los casos y sus contactos están controlados y estudiados”, lo que disminuye la inquietud desde el punto de vista sanitario, pero “no debe reducir la preocupación entre la población”.

“El virus sigue estando ahí”, ha insistido el titular de Sanidad, y hay que evitar las situaciones de riesgo, en primer lugar, no haciendo fiestas y, si se hacen, con todas las medidas de precaución como la mascarilla “de uso obligatorio” y la distancia social, que no son excluyentes, ha enfatizado. “Si no es posible el uso de mascarilla mientras se come o se bebe, tiene que existir distancia social"

Cifras globales

Los datos enviados al Ministerio de Sanidad hoy reflejan un total de 3.172 positivos totales dese el inicio de la pandemia, 2.397 diagnosticados mediante PCR y 775 a través de test de detección de anticuerpos. El número de personas que han superado la enfermedad se sitúa en 2.910, el 92% del total, y el de fallecidos se mantiene en 212.