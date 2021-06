Cantabria pondrá la segunda dosis de la vacuna a los turistas que visiten la comunidad si les toca

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este lunes que la Consejería de Sanidad del Gobierno regional pondrá la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 a los turistas que visiten la comunidad autónoma si durante su estancia les tocase recibirla.



Revilla se ha manifestado así a preguntas de los periodistas sobre si Cantabria inoculará la segunda dosis a los turistas que visiten la región, durante su presencia en la playa de Valdearenas, en la localidad de Liencres (Piélagos) para presenciar un simulacro del dispositivo de salvamento y socorrismo del Gobierno de Cantabria para este verano.



"Esto ni lo he preguntado porque parece obvio, yo creo que sí. El que tenga una vacuna fuera y esté aquí, pues se le pone aquí; en el centro de salud en cualquier sitio donde esté, se le llamará. Tendrá que comunicar en qué fecha le han puesto la primera dosis y, en los plazos, en el centro de salud que le corresponda le vacunarán", ha explicado el presidente cántabro en un encuentro con los medios de comunicación.



El presidente cántabro también se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, sobre el conflicto por la aplicación de las medidas aprobadas en el último Consejo Interterritorial de Sanidad y ha lamentado que no haya unanimidad en toda España a la hora de aplicar las normas contra la covid-19, cuando, a su juicio, no es un asunto político sino sanitario.



Miguel Ángel Revilla considera "de pura lógica" que las medidas sean distintas en función de la incidencia del virus en cada comunidad autónoma y ha defendido que si una decisión sale adelante por una amplia mayoría "las normas las deberían de seguir todas las regiones".



"No se pueden tomar las mismas medidas en una comunidad que tiene una incidencia de 70 que en una que tiene 200. Esas comunidades tendrán que tomar algunas medidas adicionales a las que tomamos comunidades autónomas que tenemos, de momento, controlado el virus. Eso está así reglado y me parece de pura lógica", ha argumentado el presidente cántabro.