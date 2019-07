Cantabria estará desde las 14:00 hasta las 22:00 horas en aviso naranja por tormentas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria aconsejan extremar las precauciones en la región, ya que Cantabria del Ebro, el Centro, el Valle de Villaverde, Liébana y el litoral cántabro estarán en aviso naranja por tormentas.

Esta situación, decretada por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se mantendrá activada en este nivel desde las 14:00 horas de hoy martes hasta las 22:00 horas. Se espera que localmente vayan acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes y/o granizo grande.

Además permanecerá activo, en la misma franja horaria, el aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 ºC de 13:00 a 20:00 horas en el interior de la región y lluvias de 14:00 a 22:00 horas en el interior y también en el litoral cántabro. Se espera hasta esta noche una precipitación acumulada en una hora de 15 mm.

Recomendaciones

Ante el aviso naranja por tormentas, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomiendan cobijarse en un coche o edificio evitando los lugares abiertos y elevados; no refugiarse debajo de árboles, en particular si están aislados; y alejarse de alambradas y objetos metálicos. Dentro de las viviendas evitar las corrientes de aire, cerrando puertas y ventanas. Y durante la tormenta no ducharse o bañarse, ya que el agua es buena conductora de la electricidad.

Además, se pide a la ciudadanía no realizar actividades acuáticas; comprobar los pronósticos meteorológicos y las prohibiciones decretadas por las autoridades; evitar la utilización de embarcaciones; revisar los amarres de las mismas, y llamar al 112 ante cualquier situación de emergencia.

Ante las altas temperaturas se recomienda a la población evitar el sol en las horas centrales del día y las exposiciones extensas, mantenerse hidratado a base de ingesta frecuente de bebidas no alcohólicas, evitar comidas copiosas, no realizar esfuerzos o actividad física innecesarios, utilizar ropa ligera y holgada de colores claros, y salir provisto de gorro, gafas y crema protectora.

Asimismo, se pide a los cántabros una especial atención a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología.