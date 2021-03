Cantabria calcula recibir 53 millones de los Fondos Europeos

En pocos días tiene que estar establecido el reparto de los 11.000 millones de euros de los Fondos Europeos que llegarán a España. De este dinero, 7.000 millones se destinarán a ayudas directas a los sectores más perjudicados por la pandemia. Y de estos, 5.000 serán repartidos entre las comunidades peninsulares.

El Gobierno regional calcula optar a 53 millones de euros de los fondos europeos tras una primera estimación realizada teniendo en cuenta los criterios de reparto utilizados en las anteriores ayudas. Criterios que tenían en cuenta la caída del producto interior bruto, el desempleo y el aumento del paro juvenil. “Nos hubiera gustado recibir más, pero los criterios de reparto son objetivos y no los ha elegido el Gobierno Regional” ha asegurado la consejera de economía María Sánchez.

El presidente Miguel Ángel Revilla aseguró hace unos días que Cantabria tendría que recibir de estos fondos al menos 84 millones de euros por lo que la estimación de la consejería de economía queda muy lejos de los deseos del presidente.

Aunque solo es una estimación y por ahora no hay confirmación oficial, desde Economía se calcula que serán 12.310 las entidades que puedan optar a estas ayudas: 9.919 autónomos y 2.391 empresas de la región. Las ayudas directas a percibir oscilarán entres los 3.000 y los 200.000 euros. La totalidad de estos fondos serán gestionados por SODERCAN y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

La titular de economía ha confirmado también que estas ayudas serán compatibles con las diferentes líneas de subvenciones aprobadas y puestas ya en marcha por el Gobierno de Cantabria.

Dados los plazos que se establecen en el Real Decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno de España, desde el ejecutivo regional se estima que los primeros pagos se podrían empezar a realizar a partir del 23 de abril. El Decreto establece así mismo que los fondos que no se comprometan antes del 31 de diciembre de este año se tendrán que devolver a las arcas del Estado.