Cantabria, Asturias y Galicia piden responsabilidad a los más jóvenes ante el Covid

Cantabria, Asturias y Galicia se han reunido en Líbena. Una 'cumbre' en la que han estado presentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el Asturiano, Adrián Barbón.

En la cita de hoy se pretende abordar diferentes temas de interés para los tres territorios y reivindicaciones conjuntas al Gobierno de España. El encuentro se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del actual Año Xacobeo. Entre los puntos de la agenda se encuentra el descubrimiento del mojón, que, con la flecha amarilla y la concha de vieira, es imagen y guía del Camino de Santiago. Un emblema que «hermana a Santo Toribio de Liébana con Galicia y será el primero que se coloque en España».

El encuentro ha comenzado con el recibimiento en la calle a las 11.30 horas tras lo que han visitado el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, con una reunión, en donde, además de los tres presidentes, han estado presentes el vicepresidente de Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga; el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, y el alcalde de Potes, Javier Gómez.

Después se han trasladado a la Torre del Infantado la exposición 'Beato y sus beatos' antes de desplazarse al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde han estado acompañados por el alcalde de Camaleño, Óscar Casares, y el obispo de la diócesis de Santander, Manuel Sánchez Monge.

Los tres presidentes han hecho llamamientos a la prudencia, sobre todo entre los jóvenes, a los que han instado a no confiarse frente al covid. Han animado a la población a no dar el virus por pasado. «Hay un ansia grande de libertad, pero el virus sigue aquí», ha recalcado un Miguel Ángel Revilla que ha asegurado que solo se quitará la mascarilla a partir de mañana en lugares donde no haya gente.

Según ha destacado el presidente, en Cantabria ayer se ha producido una cantidad de contagios de jóvenes "espectacular".

Y, aunque este colectivo no supone la presión hospitalaria que implican las personas mayores en el sistema sanitario, "hay que tener todavía muchísimo cuidado", ha apostillado.

"Y que cada uno sea consciente de que hay un ansia grande de libertad pero que también el virus no se ha ido", ha concluido el presidente de Cantabria.

También el gallego Feijoó y el asturiano Barbón han señalado la necesidad de continuar siendo prudentes siempre que no se puedan mantener las distancias de seguridad.