Cantabria afronta el fin de las mascarillas con subida de casos

Cantabria se prepara para el final de las mascarillas a partir de este miércoles con un incremento de casos y un aumento de la hospitalización por covid. Este lunes se han contabilizado 163 positivos y hay 56 hospitalizados en los centros de Cantabria. Además hay que lamentar el fallecimiento de dos personas y también sigue creciendo la incidencia acumulada a 14 días con 672 casos por cada 100.000 habitantes.

El consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, prevé que el incremento de casos de coronavirus que se está registrando en la comunidad autónoma se prolongue al menos durante dos semanas y se trabaja en algunas medidas en los hospitales para intentar que esta nueva "onda" no altere la funcionalidad en los centros.

Pesquera ha señalado que la Consejería "ya contaba" con que con motivo de la Semana Santa se iba a producir un repunte de contagios y ha asegurado que la situación en los hospitales cántabros está por ahora "controlada". El consejero ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" ante este incremento que, según ha dicho, "es la causa normal del contacto de la gente porque en vacaciones se mueve más".

"No es para asustarnos", ha afirmado Pesquera, quien ha señalado que se trata de "otra onda más". En este sentido, ha reconocido que "no se sabe" a qué nivel de contagios puede llegar esta nueva onda. "Esperemos que no sea como la anterior de omicron", ha deseado.

Fin de la mascarilla

En cuanto a la retirada de la mascarilla en interiores, que ya no será obligatoria desde este día 20, y a quienes como el presidente de la Sociedad Española de Inmunología y también jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Valdecilla, Marcos López Hoyo, ven "precoz" esta decisión, el consejero ha precisado que una cosa es que se vaya a quitar la obligatoriedad de su uso y otra la decisión que tome la ciudadanía. Así, considera que "mucha gente" la va a seguir usando.

Pesquera cree que la retirada de la mascarilla va a hacer aumentar el número de casos pero ha señalado que lo que hay que ver es si afecta o no a la situación en los hospitales y en el número de ingresos.

Así, el consejero ha señalado que todavía sigue habiendo pandemia pero hay que "acostumbrarse" a que va a continuar "mucho tiempo con ella" y "en algún momento hay que quitar la mascarilla". Así, cree que se irá hacia un modelo en el que aquella persona que tenga síntomas tendrá o bien que abstenerse de ir al centro de trabajo o acudir con mascarilla que es lo que viene ocurriendo "toda la vida" en el mundo asiático.

Pesquera ha señalado que las "líneas maestras" del decreto ya se conocen y determinan que por ejemplo habrá que seguir llevando mascarilla en centros de salud o sociosanitarios y en el transporte público y que será cada centro de trabajo, en base a lo que determine sus servicios de prevención, el que decida lo que se debe hacer en sus instalaciones.