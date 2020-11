Cantabria adelanta el toque de queda a las 10 de la noche desde el sábado

Desde este sábado estará prohibido circular por la calle a partir de las 10 de la noche. El Gobierno de Cantabria ha decidido adelantar la hora de inicio del toque dos horas para frenar la expansión de coronavirus y reducir la presión hospitalaria y en las UCI.

Miguel Ángel Revilla ha explicado que la curva por el momento no está bajando en Cantabria y por ello es necesario tomar más medidas para no llegar a situaciones como las de otras comunidades autónomas." Si el ritmo de contagios sigue como en los últimos días puede llegarse a colapsar el sistema sanitario".

El presidente asegura aeu el único motivo para adelantar dos horas el toque de queda es proteger la salud de los cántabros y ha reconocido que entiende la preocupación de los sectores que ven mermada su actividad por las restricciones, especialmente la hostelería.

Revilla ha avanzado que el Gobierno "estará a la altura" y "va a arbitrar soluciones" para compensar las pérdidas de los diferentes sectores. Asegura que ya hay una partida de 10 millones de euros y confía en que puedan llegar nuevos fondos procedentes del estado.

Más positivos

La curva en Cantabria no baja y llevamos días que nos movemos entre los 220 y los 306 contagios. La situación es muy complicada y aunque hay 13 comunidades con índices peores hay que tomar medidas. La evolución de la pandemia sigue aumentando la presión en los hospitales. En abril el máximo de pacientes UCI fue 44 y ahora estamos en 35. " Hay que pensar también en el resto de pacientes. Ya hay 200 hospitalizados pero el número puede seguir creciendo", ha indicado el presidente.

Para evitar más problemas que hay que actuar con contundencia. “Nunca he tomado medidas que no sean las dictadas por Sanidad . Esta decisión solo tiene el objetivo de preservar la salud de los cántabros que es una prioridad. Comprendo la situación de muchos sectores económicos que están atravesando una situación terrible. Creo que nadie ha hecho más por el sector del turismo que yo. Sabemos que en los locales cerrados es donde se produce mayor número de contagios. Los políticos no actuamos en contra de un sector. Son recomendaciones de la OMS".