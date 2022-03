La cántabra González Revuelta, en el comité organizador del Congreso Extraordinario del PP

La secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, será la representante por Cantabria, con el cargo de vocal, en el Comité Organizador del XX Congreso Nacional del partido, que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla.

González Revuelta se encuentra entre los 19 vocales en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas que forman parte del Comité Organizador. La Junta Directiva Nacional del partido, que se ha reunido este martes con carácter de urgencia y extraordinario tras los últimos acontecimientos internos dentro de la formación, ha aprobado, además de la convocatoria de la cita, el Reglamento del Congreso, que es el mismo que el de 2018.

Sí es seguro ya que Sevilla será finalmente la ciudad que acogerá este Congreso extraordinario que servirá para, previsiblemente, nombrar a Alberto Nuñez Feijóo como nuevo presidente del partido en sustitución del actual líder, Pablo Casado.

Algunos rumores apuntan la vuelta del ex ministro y ex alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, con la llegada de Feijoo a la presidencia del partido. De la Serna, sin embargo, siempre ha negado esta posibilidad desde que dejó la política para trabajar en la empresa privada. En una de sus últimas entrevistas, en marzo de 2020, negaba su intención de volver, aseguraba que en política más que la meritocracia priman otras cosas y que las primarias no son la mejor opción para elegir a los líderes de un partido político.

Audio





Asimismo, la Junta Directiva Nacional ha aprobado que el número de compromisarios sea de 3.109, de los cuales 437 son natos y 2.622 electivos, 10 de la Comisión Organizadora y 40 del PP en el Exterior.

Además, como ya se sabía, se ha ratificado el nombre de Esteban González Pons como presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, quién estará acompañado por Juan Carlos Vera como secretario y un representante por comunidad autónoma, González Revuelta en el caso de Cantabria.

Según se ha acordado, el Reglamento de este Congreso extraordinario establece que a partir de la convocatoria del Congreso se abrirá un plazo de 15 días para que cualquier afiliado se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral, que expira a las 14.00 horas del 16 de marzo.

Los candidatos a la Presidencia del partido, según recuerda el PP, deberán presentar su precandidatura entre el 8 de marzo y hasta las 20.00 horas del día 9 de marzo, y, para ser proclamado precandidato es necesario el apoyo de, al menos, 100 militantes.

Por ello, en el caso de que finalmente haya más de un candidato al Congreso extraordinario, la campaña electoral interna comenzará el próximo viernes 11 de marzo y tendrá una duración de 10 días, finalizando a las 24.00 horas del día 20 del mismo mes.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado