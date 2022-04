Camargo seguirá adelante con su idea de modificar el nombre del aeropuerto

La alcaldesa de Camargo sigue adelante con su intención de modificar el nombre del aeropuerto Seve Ballesteros- Santander y que se incluya también el termino de Camargo. La idea fue en su origen una propuesta del PRC pero ahora su socio de gobierno se ha descolgado y asegura que se trata de un gasto innecesario ya que habría que hacer un desembolso de entre 80.000 y 100.000 euros.

"Ese gasto es una oportunidad y una inversión. Es una demagogia decir que 100.000 euros en un presupuesto de más de 35 millones de euros es inasumible. Yo lo veo como una oportunidad para atraer a personas a nuestro municipio y lo tenían que entender así. Yo voy a seguir apostando por esta idea", ha asegurado Bolado.

La alcaldesa ha recordado que el aeropuerto está ubicado en su municipio y es que es "de justicia" que lleve su nombre también incorporado. Hasta hace pocos años se le conocía como aeropuerto de Parayas, y eso era correcto. No sé por qué se cambió el nombre pero yo lucharé para que se incorpore de nuevo el término de Parayas o el de Camargo".

El ayuntamiento recibió el compromiso del anterior Ministro de Fomento José Luis Ábalos de abordar este cambio y creen que ya no hay marcha atrás. Eso sí, antes tendrá que haber un acuerdo por mayoría tanto en el parlamento de Cantabria como en el pleno de Camargo y en el de Santander.

Bolado reconoce que no ha mantenido ningún contacto con responsables de la capital para abordar este asunto pero insiste en que no quiere entrar en conflicto con nadie. "Yo no quiero quitar nada a nadie, ni quitar en nombre de Santander que ya está consolidado. Solo quiero que se ponga también el nombre de Camargo".

La alcaldesa seguirá adelante para consegur su objetivo.