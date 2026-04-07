Lo que se busca cada vez más en los campings de Cantabria: "En contacto con la naturaleza"

Una vez terminada la Semana Santa, podemos hacer balance de cómo le ha ido al sector turístico de Cantabria estos días. Nos fijamos en los campings, porque la ocupación en estos espacios de naturaleza esta última semana ha bajado respecto al mismo periodo de 2025. En esto ha tenido mucho que ver la meteorología, porque dividió las vacaciones en dos: una primera mitad marcada por el mal tiempo y una segunda, a partir del Jueves Santo, en la que mejoró. La media final de ocupación se ha situado entre un 50% y un 60% en las tiendas de campaña y autocaravanas, mientras que los bungalows y alojamientos de alquiler alcanzaron un 70%.

El comportamiento de los viajeros también ha reflejado esta dualidad. No se produjeron cancelaciones masivas, pero sí un auge de las reservas de última hora motivadas por la mejora del tiempo. El perfil del visitante ha sido mayoritariamente el de turista nacional, sobre todo familias y y gente con con autocaravana, ya que el tiempo no acompañó para el uso de tiendas de campaña.

La comodidad, la nueva prioridad

El perfil del turista de camping está cambiando. Lejos de la imagen tradicional, el visitante actual busca más comodidades y servicios sin renunciar al contacto con la naturaleza. Así lo explica Eneko Valle, presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria, quien detalla una clara evolución en los gustos: "Cuando eres joven, vienes con tienda de campaña, luego te vas haciendo un poco más mayor y vas buscando otro tipo de comodidades, o te compras tu caravana o tu autocaravana".

La tendencia principal se inclina hacia la búsqueda de una experiencia más completa. Según Eneko, los clientes ya no solo valoran la parcela, sino también servicios añadidos como "que tengas piscina, pista deportiva, actividades para los críos". Se trata, en definitiva, de "tenerlo todo, pero estar al aire libre y en contacto con la naturaleza". Esta demanda ha hecho que los establecimientos se adapten para ofrecer una oferta más sofisticada.

Se trata de tenerlo todo, pero estando al aire libre y en contacto con la naturaleza" Eneko Valle Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria

Cantabria, con su geografía única, juega con ventaja. Eneko Valle destaca que el gran argumento de la región es la posibilidad de cambiar de paisaje en pocos kilómetros. "Las comunicaciones por carretera son buenas y da mucha movilidad a nuestros clientes", afirma. Esto permite que un día se pueda disfrutar de la playa y al siguiente "estar en Picos de Europa haciendo una ruta". Además, los campings no se concentran solo en la costa, sino que se distribuyen por el interior e incluso en la ciudad, abarcando así "todo tipo de de turismo y de experiencias".

Retos y perspectivas del sector

De cara a la temporada alta, el sector se enfrenta a desafíos importantes, como la falta de personal, un problema generalizado en el turismo. Valle confirma que "está costando" encontrar trabajadores para cubrir puestos de recepcionistas, personal de limpieza, mantenimiento o animadores para niños. Señala que, aunque muchos campings son empresas familiares, la necesidad de contratar personal para la temporada sigue siendo crucial.

Camping El Helguero Los turistas prefieren los bungalows a la tradicional acampada en tienda por las comodidades que ofrece

Otra de las grandes reivindicaciones pendientes es la regulación de las autocaravanas. Desde la asociación insisten en la necesidad de "una regulación clara y concreta para que las autocaravanas no pernocten fuera de los espacios habilitados para ello". Actualmente, el sector está a la espera de la publicación de un proyecto de decreto que confían en que ordene esta práctica.

A pesar de los desafíos, las previsiones para la temporada estival son optimistas. Eneko Valle asegura que las reservas para el verano "se están dando con antelación" y a buen ritmo. "Pinta que va a ser un verano bastante bueno si el tiempo nos acompaña", concluye, supeditando el éxito de la temporada a que la meteorología sea más favorable que en los últimos meses.