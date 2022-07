Buruaga avisa de que hay un pacto electoral ya escrito en Cantabria, el del PRC y el PSOE

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha avisado de que ya hay un pacto escrito en Cantabria para las próximas elecciones, el del PRC con el PSOE, y ha asegurado que su partido es la única alternativa de Gobiernoreal, preparada e inmediata frente a una coalición sin resultados.

“Que nadie se llame a engaño. Solo hay un pacto ya escrito en Cantabria que la aritmética parlamentaria va a frustrar, el del PRC y el PSOE. Después de cuatro legislaturas no hay dudas, así que solo hay dos opciones: o el Partido Popular o más de lo mismo, PRC más PSOE que siempre es igual a cero”, ha dicho la dirigente popular en un Comité Ejecutivo celebrado anoche para hacer balance del curso político que acaba de terminar.

En su intervención, la presidenta ha subrayado que la ola de cambio nacional se nota también en Cantabria, una comunidad donde, según todas las encuestas, el Partido Popular ganaría con claridad las elecciones autonómicas y municipales.

Según Buruaga, Cantabria no está para frivolidades, los cántabros ya no compran más motos y entienden y están sabiendo valorar la política útil de un Partido Popular en positivo, que está haciendo una oposición muy exigente, pero también responsable, y que pone al lado de cada crítica una alternativa y al lado de cada problema una solución. “Nosotros representamos la política útil. Nosotros no estamos aquí para desgastar al Gobierno, sino para evitar que Cantabria y los cántabros sigan desgastándose”, ha remarcado.

Enfrente, ha añadido la presidenta, los ciudadanos están viendo a un Gobierno sin rumbo, sin proyecto de región, sin dirección política y sin resultados, que no es más que puro humo y propaganda.

Según la dirigente popular, la coalición PRC-PSOE ha perdido el contacto con la realidad, ha dado la espalda a las familias que no llegan a ni a medio mes y a las empresas que no pueden asumir unos costes de producción insoportables y no deja un solo proyecto tractor de la economía en macha, tampoco del Gobierno de España, que va de atropello en atropello y de agravio en agravio a Cantabria ante el silencio cómplice y la sumisión del regionalismo.

A todo ello, ha sumado la situación económica de una región a la cola de España en crecimiento económico y empleo, con una desaceleración evidente, todos los sectores productivos en la cuerda floja, contracción empresarial, empresas en números rojos y un escenario de conflictividad laboral mientras el presidente Revilla, como buen populista, se empeña en pintar un realidad e color de rosa.

“Este es el momento. Tenemos un gobierno que no gobierna y un PP con ideas y proyecto de región, un equipo preparado para gobernar desde el minuto útil y el empuje de un PP fuerte y ganador en España”, ha dicho.

No obstante, la presidenta ha hecho hincapié en que el resultado electoral dependerá de la capacidad de la organización para convencer a los cántabros de que el PP es la única alternativa de Gobierno real, preparada e inmediata y del próximo Congreso Regional, que se celebrará después del verano y que tiene que servir para fortalecer al partido y colocarlo en la rampa de salida.

“Es perfectamente posible ganar las próximas elecciones y gobernar Cantabria si todos nos lo creemos, si nos implicamos todos y todos nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es aglutinar en torno al Partido Popular a los miles de cántabros que quieren un gobierno diferente”, ha dicho Buruaga, quien ha hecho hincapié que en este congreso solo puede haber un derrotado: la coalición de Revilla con el PSOE.