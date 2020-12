El ayuntamiento de Santander comienza los trámites para resolver el contrato de limpieza y basuras

El ayuntamiento de Santander ha comenzado los trámites para resolver el contrato de limpieza y basuras en la ciudad. Su portavoz, Javier Ceruti, mantiene que los informes técnicos demuestran que "se han producido incumplimientos del contrato de suficiente gravedad como para poder resolverlo". Ahora resta la tramitación administrativa de este acuerdo, que incluía un plazo de alegaciones, utiizado por la concesionaria en dos ocasiones.

Aunque todavía quedan dos años de contrato, consistorio quiere resolverlo lo antes posible porque la concesionaria del servicio Ascan-Geaser UTE no está cumpliendo con el contrato firmado. Para poder comenzar con la resolución se ha solicitado un informe jurídico al Consejo de Estado que puede tardar varios meses en contestar. Mientras tanto Ascan-Geaser deberá seguir prestando el servicio, incluso aunque se produjera la resolución, porque se trata de un servicio esencial y tienen la obligación de mantenerlo, como ha ocurrido con Parques y Jardines. En este caso, el Ayuntamiento pagaría el servicio " en función de lo que hicieran", no de lo establecido en el contrato.

En estos momentos se está preparando un nuevo pliego de condiciones, y el portavoz municipal ha asegurado que " se ha aprendido mucho de los problemas que ha generado la redacción del pliego anterior", por lo que " se tendrán en cuenta" de cara al próximo.

Ceruti, no ha querido avanzar una fecha para la resolución del contrato porque " con plazos administrativos no se sabe" y más cuando entran en juego otras administraciones, como en este caso el Consejo de Estado. Además la concesionaria tendrá opción de recurrirlo, es decir "no seria de ejecución inmediata porque normalmente recurrirá, como lo ha hecho en primera fase" , ha advertido el concejal.