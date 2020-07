El Ayuntamiento de Santander aún no ha decidido que calles va a cortar para ampliar las terrazas

De momento el Ayuntamiento de Santander no ha decidido que calles va a cortar para permitir ampliar las terrazas en la ciudad. De momento hay que diseñar en que zonas el tráfico lo puede permitir, cuantas mesas podrán colocarse o a cuantos vecinos afecta. Además todavia no está decidido si el corte será por horas o en días puntuales. La acaldesa de Santander, Gema Igual, asegura que se tendrá en cuenta tanto la opinión de la Asociacion de Hosteleria como de los vecinos de la zona y siempre contando con todas las medidas de seguridad. Y es que asegura que hay que ser responsables para poder hacerlo lo mejor posible y evitar consecuencias. "Tenemos que ser responsables con todo. De que me vale pedir responsabilidad a los vecinos, si ahora el Ayuntamiento corta una calle, pone unas mesas y sea lo que Dios quiera", asegura Gema Igual

Protesta Vecinal

Sin embargo, parece que todavia no ha hablado con los vecinos. Y es que la Asociación de Pombo-Cañadio-Ensanche ha querido denunciar la falta de información acerca de este proyecto. Llevas años protestando por los ruidos y por la falta de limpieza en la zona. Su portavoz, Ana Gómez, Se queja sobretodo del poco espacio público con el que cuentan para poder pasear y afirman que de momento el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ellos para saber su opinión acerca de esta medida. Se sienten indignados y lo consideran un abuso. "Es un abuso y nos quejamos siempre de que la hostelería es la única parte atendida y escuchada. Nosotros no contamos para nada, como sino viviéramos y no pagásemos los impuestos". No entienden por qué anuncian la medida sin haber hablado con ellos y afirman que siempre son los últimos a los que se tiene en cuenta.