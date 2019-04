No se avanza en el argayo de San Mateo

Los vecinos se presentaron este martes en el pleno del Ayuntamiento de los Corrales para pedir explicaciones sobre esta situación que ha provocado un desalojo vecinal que dura ya dos meses.Tras tener que abandonar sus casas por las fuertes inundaciones de enero, los vecinos no entienden cómo es posible que el informe técnico solicitado por el Ayuntamiento, y que será el que decida la actuación a tomar en el argayo, no haya llegado. Aseguran que les han ido retrasando las fechas previstas sobre este documento clave y creen que la solución no llega porque solo son diez casas

Lo cierto es que el tiempo transcurrido ha minado la paciencia de afectados como Carlos que había terminado de pagar su casa hace dos años o Ivan que con una lesión muscular, y su casa adaptada en San Mateo, ha tenido que mudarse a Palencia. Tan sólo dos vecinos han podido volver a sus casas y creen que, o comienzan las obras, o en octubre les volverán a desalojar