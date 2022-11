La asamblea de médicos vota a favor de mantener la huelga en Cantabria

Los médicos de Cantabria han acordado en asamblea seguir la huelga convocada en Atención Primaria desde hace ocho días, porque no aceptan el preacuerdo que alcanzaron con la Consejería de Sanidad el viernes.



Los médicos exigen a sanidad poder seguir citando a sus pacientes. Con el nuevo modelo que se ha plantado no podrían y que se les aclare por escrito cómo se va a gestionar al paciente 36, después de que se haya establecido un límite diario de 35 en los centros de salud.

Según ha relatado al final de la asamblea el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, el borrador no cumple dos puntos esenciales. "No se permite al médico citar a sus propios pacientes y eso no es tolerable y no vemos garantías de como se va a gestionar el paciente número 36. No queremos que acabe en la puerta de nuestra consulta si se va a urgencias", ha indicado

El Sindicato Médico planteará estas demandas en una nueva reunión que mantendrá esta tarde con Sanidad. "Expondremos estos puntos y veremos a ver que deciden. Mañana tenemos una nueva asamblea y si hay avances volveremos a votar. Queremos que se noten ya los cambios y que no se pase de 35 pacientes desde esta semana".

Una de las novedades que incluye el borrador elaborado por Sanidad es que habrá una partida de 2 millones de euros para hacer horas extras de forma voluntaria por las tardes en los centros de salud y reducir así la lista de espera. "La cuestión ahora es saber si habrá voluntarios", ha concluido Raba.

Por ahora la huelga se mantiene.